Омбудсмен: Инцидент в Араванском районе должен быть тщательно расследован

Инцидент 20 сентября во время встречи с избирателями Араванского района Ошской области, переросший в массовую драку, в результате которого пострадали местные жители, должен быть тщательным образом расследован. Об этом заявил Омбудсмен КР Токон Мамытов.

Органы внутренних дел, национальной безопасности, прокуратуры должны проявлять бдительность и оперативность, а судебные органы – объективность и следовать букве закона, отметил он.

Пресс-служба Акыйкатчы распространила заявление главного правозащитника страны, редакция VB.KG публикует текст полностью.

"Зачинщики и участники инцидента должны быть выявлены и наказаны. Необходимо принимать превентивные меры для недопущения беспорядков. Причастность участников выборного процесса должна быть тщательно изучена, и в случае подтверждения незамедлительно рассмотрены Центризбиркомом.

В настоящее время две партии сделали заявления по произошедшему инциденту.

Согласно п.1.ст. 26 Конституционного закона Кыргызской Республики "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики" - "Государственные органы, органы местного самоуправления обязаны оказывать содействие кандидатам, политическим партиям в организации собраний и встреч с гражданами, публичных дебатов и дискуссий, митингов, демонстраций и шествий, обеспечивать безопасность при проведении массовых мероприятий".

В Араванском районе этого не было сделано.

Если правоохранительные органы на местах действовали бы заблаговременно, оперативно и слаженно, можно было бы предотвратить данный инцидент".

По мнению Акыйкатчы, между партиями должна быть честная и добросовестная конкуренция. Выборы должны быть проведены в соответствии с законодательством, для исключения любых сомнений в их результатах.

Отмечается, что группа сотрудников представительства Омбудсмена КР по Ошской области и по г. Ош выехали в Араванский район для получения подробной информации. Разбирательство по данному инциденту должно быть под контролем Республиканского штаба по проведению выборов и правоохранительных органов.