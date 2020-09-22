Жээнбеков обратился к ООН с просьбой списать часть внешнего долга КР

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков накануне, 21 сентября, выступил с видеопосланием на 75-й юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Отдел информационной политики аппарата президента опубликовал полный текст выступления:

"Уважаемый Генеральный секретарь,

Уважаемый господин Председатель!

Дамы и господа,

От имени Кыргызской Республики приветствую всех участников юбилейного заседания.

Юбилейный 75-й год нашей Организации проходит в непростых условиях. Пандемия COVID-19 стала одним из серьезных вызовов глобального масштаба с момента основания ООН.

Выражаю соболезнование всем, кто потерял своих близких и родных. Желаю скорейшего выздоровления всем, кто борется с этой болезнью.

Пандемия оказала негативное воздействие на социальную сферу и экономику наших стран. Пострадал малый и средний бизнес. Кыргызстан признателен странам-партнерам и международным организациям за поддержку в это тяжелое время.

Последствия коронавируса сильно отразились на проблеме внешнего долга. Выражаю благодарность "Большой двадцатке" и международным финансовым институтам за решение приостановить платежи по долгам.

Мы также просим поддержать наше предложение по глубокой реструктуризации внешнего долга в обмен на проекты устойчивого развития.

Уважаемые участники!

Кыргызстан поддерживает реформы Генерального секретаря ООН. Важно сохранить принципы универсальности, эффективности и широкой географической представленности малых стран.

Кыргызстан выдвинул свою кандидатуру в непостоянные члены Совета Безопасности на предстоящие годы. Мы также придаем большое значение защите прав человека, верховенству права и демократии.

Просим поддержать нас на очередных выборах в Совет по правам человека.

Уважаемый господин Председатель!

Как государство-член ООН, Кыргызская Республика вносит свой вклад в её развитие. Наши глобальные инициативы в сфере экологии, развития горных стран и сохранения исторического наследия были поддержаны международным сообществом. Кыргызская Республика придает особое значение укреплению взаимовыгодного сотрудничества в Центральной Азии.

Мы твердо намерены и дальше укреплять отношения с нашими союзниками и стратегическими партнерами. Кыргызстан признает ключевую роль региональных организаций в решении социально-экономических вопросов и обеспечении безопасности.

Дамы и господа!

В текущем году мы обсуждаем будущее нашей Организации, принципы многосторонности и противодействие глобальной эпидемии.

Эта тема предельно точно отражает непростую ситуацию в мире.

Кыргызстан готов внести свой посильный вклад для преодоления этих вызовов.

Благодарю за внимание!"