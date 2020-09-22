В Саратовской области с неба попадали мертвые вороны

В Саратовской области с неба просыпались мертвые птицы. На множество птичьих трупиков на дорогах обратили внимание жители Балакова, пишет "Комсомольская правда".

Версии местные жители выдвигают в соцсетях самые разные - от прошедших фейерверков до плохой экологии и даже работы местной АЭС. Впрочем, последнее специалисты считают маловероятным.

- Массовая гибель ворон. Упала одна стая или часть в радиусе примерно 50 метров. Пуль или любых других следов насильственной смерти нет, - написал в группе "Типичный Балаково" Сергей Самохин.

На сообщения откликнулось Управление ветеринарии при правительстве Саратовской области. В ведомстве сообщили, что на место инцидента выехали ветспециалисты, которые отобрали пробы биоматериала для лабораторных исследований на птичий грипп, пишет "КП-Саратов".

Ранее в регионе был выявлен очаг птичьего гриппа среди домашней птицы в одном из подсобных хозяйств.