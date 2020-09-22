Молочные реки, кисельные берега. Возможна ли в КР кластерная революция?

Мастер–план по созданию в республике кластеров молочного направления разработали специалисты Министерства сельского хозяйства. Но осуществим ли он в наших реалиях?

Необходимость в составлении такого документа зрела давно. Молочная отрасль, несмотря на многочисленные проблемы, медленно, но верно встает на ноги. Уже более 80 предприятий отправляют свою продукцию в страны ближнего зарубежья. Огромным спросом у соседей пользуются кыргызстанские сыры, мороженое, да и пастеризованное молоко нарасхват у жителей Жамбулской, Алматынской и Шымкентской областей.

Но необходимо признать и тот факт, что развитие молочной отрасли сопряжено с огромными трудностями. Надои не превышают двух тысяч килограммов молока в год с каждой фуражной коровы, племенное стадо составляет не более 700 голов, а, может, даже и того меньше. Остаются большие проблемы с развитием кормопроизводства (наших буренок фермеры в основном кормят только травой), недостаточно у нас и перерабатывающих предприятий, а это сдерживает рост ассортимента продукции.

Авторы мастер–плана предлагают совершить настоящую революцию в отрасли. Первым делом, убеждены они, нужно внедрить кластерную систему производства. Кластеры - это специализированный, замкнутый цикл производства от коровника до реализации готовой продукции в магазинах.

В мастер–плане предлагается увеличить племенное стадо до 1500 голов за счет завоза импортных пород, увеличить надои молока на 300 килограммов с каждой фуражной коровы, а всего производство продукции довести до одного миллиона 300 тысяч тонн в год. Кроме того, планируется реанимировать три крупных перерабатывающих предприятия, а экспорт молочной продукции увеличить до 10 тысяч тонн.

Планы, что и говорить, грандиозные. Но подобные документы, составленные в тиши прохладных кабинетов, имеют один существенный изъян: в них не указываются конкретные источники финансирования. Вот и в этом мастер–плане лишь мельком говорится о том, что отдельные направления в программе будут реализовываться за счет бюджета, а остальные с помощью инвесторов как внутренних, так и внешних.

Настораживает и то, что в документе не указывается даже приблизительная стоимость проекта, ничего не говорится о том, какими способами можно будет привлечь к его реализации инвесторов. А без этого любой план превращается в пустые мечтания.

Подобные грандиозные планы вырабатывались Минсельхозом и по развитию других отраслей. Что–то не видно результатов по составленной два года назад программе развития органического земледелия. В разные годы было придумано три или четыре программы развития овцеводства, но и они выхлопа не дали. Кстати, об овцеводстве. Сейчас на мировом рынке резко подскочила цена на тонкорунную шерсть. Когда–то в этом деле мы были впереди планеты всей, но сегодня почти все овцы ценных пород давно съедены, а на реанимацию отрасли нет ни средств, ни энтузиазма.

Вот поэтому авторам мастер–плана нужно было сначала в Минфине обосновать каждую цифру, договориться с инвесторами, а потом уже выставлять на "ура" кластерную революцию.