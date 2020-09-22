"Мекеним Кыргызстан" №4: Проект "Школьный автобус"

Одна из проблем в городах и селах страны – обеспечение безопасной поездки учеников в школу и их возвращение домой после уроков.
В городах школьный автобус станет гарантией безопасности учеников.
Родителям не нужно будет возить детей в школу, попадая в многокилометровые дорожные пробки из-за огромного числа автомобилей на дорогах.
В сельской местности внедрение проекта "Школьный автобус" партии "Мекеним Кыргызстан", поможет решить проблему малокомплектных школ. Не будет необходимости содержания в небольших селах маленьких школ с несколькими учениками, благодаря школьному автобусу они смогут учиться в других селах, где есть большие полноценные школы.
- разработать государственную программу партнерства с бизнесом для строительства новых школ, а также для качественного ремонта аварийных школ. Партнерство должно строиться на взаимовыгодных условиях. Бизнесмен строит школу или вкладывает средства в ее ремонт, а взамен получает налоговые льготы.
- в сельской местности перейти от политики строительства маленьких школ, где мало учеников и дефицит учителей, к политике обеспечения подвоза школьников к местам обучения и обратно на специальных автобусах. Для этого разработать национальную программу "Школьный автобус". Такая программа станет действенным катализатором развития проекта по строительству и реабилитации дорог в регионах.
- вернуться к системе единой тарифной сетки при начислении зарплаты учителям, как одному из способов решения задачи по изменению их социального положения.
- пересмотреть содержание школьного образования в сторону увеличения часов преподавания ключевых общеобразовательных предметов: математике, физике, химии, биологии, географии, истории, русского и кыргызского языка. В 2012 году часы на эти предметы были безосновательно сокращены.
Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии "Мекеним Кыргызстан Джайчиевой Гульбарчин Эр Турсуновной из средств специального избирательного фонда Политической партии "Мекеним Кыргызстан". Дата выхода 21.09.2020