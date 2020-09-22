"Мекеним Кыргызстан" №4: Проект "Школьный автобус"

Одна из проблем в городах и селах страны – обеспечение безопасной поездки учеников в школу и их возвращение домой после уроков.

В городах школьный автобус станет гарантией безопасности учеников.

Родителям не нужно будет возить детей в школу, попадая в многокилометровые дорожные пробки из-за огромного числа автомобилей на дорогах.

В сельской местности внедрение проекта "Школьный автобус" партии "Мекеним Кыргызстан", поможет решить проблему малокомплектных школ. Не будет необходимости содержания в небольших селах маленьких школ с несколькими учениками, благодаря школьному автобусу они смогут учиться в других селах, где есть большие полноценные школы.

В сфере школьного образования мы предлагаем:

- разработать государственную программу партнерства с бизнесом для строительства новых школ, а также для качественного ремонта аварийных школ. Партнерство должно строиться на взаимовыгодных условиях. Бизнесмен строит школу или вкладывает средства в ее ремонт, а взамен получает налоговые льготы.

- в сельской местности перейти от политики строительства маленьких школ, где мало учеников и дефицит учителей, к политике обеспечения подвоза школьников к местам обучения и обратно на специальных автобусах. Для этого разработать национальную программу "Школьный автобус". Такая программа станет действенным катализатором развития проекта по строительству и реабилитации дорог в регионах.

- вернуться к системе единой тарифной сетки при начислении зарплаты учителям, как одному из способов решения задачи по изменению их социального положения.

- пересмотреть содержание школьного образования в сторону увеличения часов преподавания ключевых общеобразовательных предметов: математике, физике, химии, биологии, географии, истории, русского и кыргызского языка. В 2012 году часы на эти предметы были безосновательно сокращены.

"Мекеним Кыргызстан" №4 – партия каждого кыргызстанца! №4

Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии "Мекеним Кыргызстан Джайчиевой Гульбарчин Эр Турсуновной из средств специального избирательного фонда Политической партии "Мекеним Кыргызстан". Дата выхода 21.09.2020