Капитальный ремонт больницы в Токмоке завершен на 92%

Капитальный ремонт больницы в г.Токмок завершен на 92%. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Капитальный ремонт больницы в городе Токмок был начат в июле 2020 года. Проектная мощность объекта рассчитана на 216 койко-мест. Сметная стоимость объекта составляет 63 млн 682 тыс. 9 сомов, из них профинансировано 45 млн 700 тыс. сомов.

Подрядной организацией были проведены необходимые монтажные и электромонтажные работы. Обновлены кровля здания и котельной, внутренняя и наружная отделка. Установлены новые оконные, дверные блоки и внутренние перегородки. Заменены санприборы, пожарная сигнализация, внутренняя вентиляция и отопление. Обновлены внутренние и наружные водопроводы и канализации, а также работы по устройству септика.

Готовность объекта составляет 92%. Ремонтные работы на объекте планируется завершить до конца сентября.