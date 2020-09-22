Погода
$ 79.13 - 79.39
€ 92.87 - 94.12

Капитальный ремонт больницы в Токмоке завершен на 92%

201  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Капитальный ремонт больницы в г.Токмок завершен на 92%. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Капитальный ремонт больницы в городе Токмок был начат в июле 2020 года. Проектная мощность объекта рассчитана на 216 койко-мест. Сметная стоимость объекта составляет 63 млн 682 тыс. 9 сомов, из них профинансировано 45 млн 700 тыс. сомов.

Подрядной организацией были проведены необходимые монтажные и электромонтажные работы. Обновлены кровля здания и котельной, внутренняя и наружная отделка. Установлены новые оконные, дверные блоки и внутренние перегородки. Заменены санприборы, пожарная сигнализация, внутренняя вентиляция и отопление. Обновлены внутренние и наружные водопроводы и канализации, а также работы по устройству септика.

Готовность объекта составляет 92%. Ремонтные работы на объекте планируется завершить до конца сентября.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/392213
Теги:
строительство, Токмак, Чуйская область, Кыргызстан, больница, коронавирус, карантин
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  