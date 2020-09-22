Идентифицируйте кошелёк MegaPay до 1 октября

Успейте пройти идентификацию до 1 октября 2020 года и воспользуйтесь расширенными возможностями приложения MegaPay, позволяющего оплачивать более 300 услуг быстро, удобно и безопасно.
Как пройти идентификацию?
Идентификацию можно пройти в любом Центре продаж и обслуживания MegaCom по всей республике, при себе обязательно иметь паспорт.
Какие преимущества получает идентифицированный пользователь MegaPay?
Напомним, согласно Постановлению Национального банка Кыргызской Республики, использование неидентифицированных электронных кошельков с 1 октября 2020 года станет невозможным.