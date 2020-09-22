Идентифицируйте кошелёк MegaPay до 1 октября

Успейте пройти идентификацию до 1 октября 2020 года и воспользуйтесь расширенными возможностями приложения MegaPay, позволяющего оплачивать более 300 услуг быстро, удобно и безопасно.

Как пройти идентификацию?

Идентификацию можно пройти в любом Центре продаж и обслуживания MegaCom по всей республике, при себе обязательно иметь паспорт.

Какие преимущества получает идентифицированный пользователь MegaPay?

Пользователям доступен полный спектр услуг, включая государственные. Идентифицированные пользователи могут обналичить деньги путём перевода средств на карты "Элкарт". Пользователи получают возможность осуществлять переводы денежных средств.

Напомним, согласно Постановлению Национального банка Кыргызской Республики, использование неидентифицированных электронных кошельков с 1 октября 2020 года станет невозможным.

MegaPay - ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!