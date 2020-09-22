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Представители религиозных конфессий КР прочитали стихи на кыргызском языке

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- Бакыт Басарбек
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Государственная комиссия по делам религий КР (ГКДР КР) совместно с религиозными организациями провела мероприятие, посвященное Дню государственного языка Кыргызской Республики.

В этом году в связи с пандемией праздничное мероприятие проходит в онлайн режиме.

В рамках мероприятия представители различных религиозных конфессий Кыргызстана прочитали стихи и высказывания известных деятелей Кыргызстана на государственном языке.

По словам директора Госкомиссии по делам религий Зайырбека Эргешова, кыргызский язык должен стать мостом в стране, который укрепит дружбу между народами.

- Я призываю всех кыргызстанцев уважать наш государственный язык, способствовать его широкому применению в повседневной и общественной жизни, а также способствовать дружбе, согласию, единству и развитию этнических групп. Уважение к языку – это гражданский долг каждого из нас, сохранить его как культурную ценность, чтобы передать будущим поколениям, - сказал он.

Отметим, основной целью мероприятия является популяризация и продвижение государственного языка в работе ГКДР КР и сфере реализации государственной политики в религиозной области.


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URL: https://www.vb.kg/392227
Теги:
Госкомиссия по делам религий, кыргызский язык, Кыргызстан
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