Драка между братьями? "Мекеним Кыргызстан" опровергла обвинение в избиении

Политическая партия "Мекеним Кыргызстан" официально заявляет, что не имеет никакого отношения к произошедшему инциденту в селе Алыш Нарынской области. В частности, с избиением якобы агитатора одной из политических партий. Об этом сообщает пресс-служба политобъединения.

"Как стало известно представителям нашей партии, конфликт на самом деле произошёл между двумя братьями, при употреблении спиртных напитков. И в этом нет никакой политики.

Вместе с тем, для устранения всех обвинений в отношении наших представителей, призывая всех вести честную борьбу и не пользоваться технологиями чёрного пиара, партия "Мекеним Кыргызстан" решила обратиться правоохранительные органы и в Центральную избирательную комиссию Кыргызстана для привлечения к ответственности всех распространяющих несоответствующие действительности факты, отрицательно отражающихся на имидже наших представителей и в целом партии.

Партия "Мекеним Кыргызстан" за честные и равноправные выборы!", - говорится в сообщении партии.