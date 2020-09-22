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Драка между братьями? "Мекеним Кыргызстан" опровергла обвинение в избиении

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- Бакыт Басарбек
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Политическая партия "Мекеним Кыргызстан" официально заявляет, что не имеет никакого отношения к произошедшему инциденту в селе Алыш Нарынской области. В частности, с избиением якобы агитатора одной из политических партий. Об этом сообщает пресс-служба политобъединения.

"Как стало известно представителям нашей партии, конфликт на самом деле произошёл между двумя братьями, при употреблении спиртных напитков. И в этом нет никакой политики.

Вместе с тем, для устранения всех обвинений в отношении наших представителей, призывая всех вести честную борьбу и не пользоваться технологиями чёрного пиара, партия "Мекеним Кыргызстан" решила обратиться правоохранительные органы и в Центральную избирательную комиссию Кыргызстана для привлечения к ответственности всех распространяющих несоответствующие действительности факты, отрицательно отражающихся на имидже наших представителей и в целом партии.

Партия "Мекеним Кыргызстан" за честные и равноправные выборы!", - говорится в сообщении партии.


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URL: https://www.vb.kg/392234
Теги:
выборы, избиение, Кыргызстан, Мекеним Кыргызстан, Республика
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