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Фары "неправильно светят"

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Часто так бывает: начинает казаться, что фары светят "как–то не так". Причин этому несколько. Во–первых, фары могут быть плохо отрегулированы. Поставьте машину в пяти метрах от стены, включите фары, замерьте расстояние от земли до центра фары и до горизонтальной границы светового пятна на стене. Первое значение должно быть на 50 см. больше второго.

Регулировка - гидрокорректором (на разгруженном автомобиле он должен стоять в нулевом положении) или регулировочными винтами при соблюдении инструкции. Если тревожитесь о точности и правильности, поезжайте в сервис.

Во–вторых, фары нужно чистить и время от времени полировать. Чистка никогда не должна производиться насухо: так мы царапаем поликарбонатное стекло. Полировка же бывает двух типов: механическая (от 1000 сом на СТО) и химическая (от 1500 сом). После полировки можно нанести дополнительную защиту - лак или жидкое стекло.

Как еще увеличить эффективность фар? заменить старые лампы на новые; улучшить питание в сети; установить омыватели фар (доступно на некоторых моделях).


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URL: https://www.vb.kg/392235
Теги:
автомобили
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