Глава МИД РФ: " Глобальные проблемы возникают из-за разобщенности стран"

Глава МИД РФ Сергей Лавров выступая на Генассамблее ООН, призвав мир решать конфликты без кровопролития и объединяться для решения глобальных проблем. Он отметил, что государства все больше зависят друг от друга из-за общемировых проблем, передает РИА "Новости".

"Сегодня на международной арене усиливается необходимость в урегулировании вооруженных конфликтов исключительно мирными средствами", - заявил глава МИДа.

По его словам, за последние годы государства мира стали все больше зависеть друг от друга - из-за появления новых глобальных проблем. Лавров также призвал соперничающие между собой страны начать сотрудничество, чтобы бороться с терроризмом, киберпреступностью и пандемией коронавируса COVID-19. Министр добавил, что глобальные проблемы возникают из-за разобщенности стран.