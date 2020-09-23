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Владимир Путин предложил создать "зеленые коридоры" для мировой торговли

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- Виктория Гунгер
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Президент России Владимир Путин на 75-й сессии Генассамблеи ООН призвал расчистить мировую торговлю от нелегитимных санкций. По его мнению, ООН не должна костенеть, а Совету Безопасности нужно "полнее учитывать интересы всех стран", пишет "Коммерсантъ".

"Хотел бы вновь привлечь внимание к российскому предложению о введении так называемых "зеленых коридоров", свободных от торговых войн и санкций, прежде всего для товаров первой необходимости, продовольствия, лекарств, средств индивидуальной защиты, востребованных именно для борьбы с пандемией. Да и в целом расчистка, освобождение мировой торговли от барьеров, запретов, ограничений, нелегитимных санкций могло бы стать хорошим подспорьем для восстановления глобального роста, сокращения безработицы",- сказал господин Путин.

Президент России считает, что ООН должна меняться и адаптироваться к ситуации в мире.

"Как и любая международная организация или региональная структура, ООН не должна костенеть, а должна отражать в своем развитии динамику XXI века, последовательно адаптироваться к реалиям современного мира, а он действительно становится все более сложным, многополярным, многомерным",- сказал Путин.

Он считает, что Совбез ООН должен оставаться ключевым звеном системы глобального управления, но при этом должен полнее учитывать интересы других стран.


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URL: https://www.vb.kg/392245
Теги:
Владимир Путин, торговля, Россия, Кыргызстан, ООН
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