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Большинство избирателей в Ананьево проголосовали "Против всех"

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- Екатерина Улитина
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На выборах депутатов Ананьевского айыл окмоту большинство избирателей проголосовали против всех. ЦИК признал выборы несостоявшимися.

Выборы прошли в воскресенье 21 сентября.

ЦИК принял решение назначить новую дату выборов на 6 октября. Кандидаты, которые участвовали в прошедших выборах, не смогут вновь баллотироваться, - рассказал VB.KG член ЦИК Кайрат Осмоналиев.

Однако он подчеркнул, что нельзя проводить полную аналогию между местными выборами и выборами в Жогорку Кенеш.

Еще ни разу в истории не было, чтобы на выборах в ЖК больше всего голосов набрал пункт "Против всех". В законе нет четкого механизма действий. Он не дает ясного запрета, что те же партии и кандидаты не могут вновь участвовать на выборах. С другой стороны, если большинство граждан не хотят видеть в качестве своих представителей ни одну из представленных партий, с моральной точки зрения они не должны участвовать в повторных выборах, - считает Кайрат Осмоналиев.

Он добавил, что в этой части выборное законодательство не доработано.

Отметим, выборы в ЖК назначены на 4 октября. По данным социологических опросов, большинство граждан еще не определились с выбором, около 14% избирателей намерены проголосовать против всех.


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URL: https://www.vb.kg/392247
Теги:
выборы, партии, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Кайрат Осмоналиев
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