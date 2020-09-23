Большинство избирателей в Ананьево проголосовали "Против всех"

На выборах депутатов Ананьевского айыл окмоту большинство избирателей проголосовали против всех. ЦИК признал выборы несостоявшимися.

Выборы прошли в воскресенье 21 сентября.

ЦИК принял решение назначить новую дату выборов на 6 октября. Кандидаты, которые участвовали в прошедших выборах, не смогут вновь баллотироваться, - рассказал VB.KG член ЦИК Кайрат Осмоналиев.

Однако он подчеркнул, что нельзя проводить полную аналогию между местными выборами и выборами в Жогорку Кенеш.

Еще ни разу в истории не было, чтобы на выборах в ЖК больше всего голосов набрал пункт "Против всех". В законе нет четкого механизма действий. Он не дает ясного запрета, что те же партии и кандидаты не могут вновь участвовать на выборах. С другой стороны, если большинство граждан не хотят видеть в качестве своих представителей ни одну из представленных партий, с моральной точки зрения они не должны участвовать в повторных выборах, - считает Кайрат Осмоналиев.

Он добавил, что в этой части выборное законодательство не доработано.

Отметим, выборы в ЖК назначены на 4 октября. По данным социологических опросов, большинство граждан еще не определились с выбором, около 14% избирателей намерены проголосовать против всех.