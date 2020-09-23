Президент поздравил кыргызстанцев с Днем государственного языка

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 23 сентября, поздравил кыргызстанцев с Днем государственного языка.

Ниже текст поздравления Главы государства:

"Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас с Днем государственного языка.

Государственный язык - это великое наследие предков, главный символ нашей государственности.

Кыргызский язык за тридцать один год после обретения статуса государственного прошел долгий и трудный путь.

Государственный язык стал не только средством взаимной коммуникации, но и языком законодательства и государственного управления.

Конечно, есть и недоработки. В эпоху цифровизации стоит задача дальнейшего развития кыргызского языка, чтобы он стал языком науки и новых технологий.

Наша цель - широкое внедрение кыргызского языка в практику жизни, чтобы он стал поистине общим языком всех национальностей, проживающих в нашей стране.

В основе языковой политики лежит комплексное использование государственного языка, как важного фактора укрепления единства народа Кыргызстана.

Дорогие соотечественники, пусть будет вечным кыргызский язык, создавший величайший в мире эпос "Манас".

Да благословит нас Всемогущий, и пусть всегда будет благополучие в нашем народе и мир на нашей земле!".