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Финпол задержал начальника отдела УГНС по Ленинскому району Бишкека

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- Оксана Гут
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Задержан начальник отдела УГНС в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба ГСБЭП.

21 сентября сотрудниками ГСБЭП задержан начальник одного из отделов УГНС по Ленинскому району г. Бишкек О.А., который в сговоре с другими работниками налоговой службы, злоупотребляя должностным положением, способствовал незаконной выдаче патентов на имя граждан КР, без их ведома и участия. Вследствие чего на их имя ввезены товары народного потребления из стран ЕАЭС, с которых не уплачены налоги в бюджет государства на сумму примерно 6 млн. сомов.

Задержанный О.А. водворен в ИВС ГУВД г. Бишкек. Сегодня, 23 сентября, подозреваемый будет доставлен в Первомайский районный суд для избрания меры пресечения.


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URL: https://www.vb.kg/392256
Теги:
ГУВД, Финполиция, ГСБЭП, ЕАЭС, Кыргызстан
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