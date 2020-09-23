Финпол задержал начальника отдела УГНС по Ленинскому району Бишкека

Задержан начальник отдела УГНС в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба ГСБЭП.

21 сентября сотрудниками ГСБЭП задержан начальник одного из отделов УГНС по Ленинскому району г. Бишкек О.А., который в сговоре с другими работниками налоговой службы, злоупотребляя должностным положением, способствовал незаконной выдаче патентов на имя граждан КР, без их ведома и участия. Вследствие чего на их имя ввезены товары народного потребления из стран ЕАЭС, с которых не уплачены налоги в бюджет государства на сумму примерно 6 млн. сомов.

Задержанный О.А. водворен в ИВС ГУВД г. Бишкек. Сегодня, 23 сентября, подозреваемый будет доставлен в Первомайский районный суд для избрания меры пресечения.