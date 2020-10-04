Выборы 2020. Граждане сообщают о возможных подкупах избирателей (видео)

Наблюдатели и граждане сообщают о возможных фактах подкупа избирателей. Видеозаписи размещены в социальных сетях.

Первое видео было снято рядом с избирательным участком в Оше. Его опубликовала Гульгакы Мамасалиева, сообщив, что опознала в мужчине, который передал деньги сторонника партии "Бирик". Эта партия объединилась с "Мекеним Кыргызстан".

Второе видео, по утверждению автора, было снято в Бишкеке.

Сегодня, 4 октября, в Кыргызстане проходят выборы депутатов Жогорку Кенеша. Свои списки кандидатов в депутаты представили 16 партий.