ЦИК в отставку! На площади Ала-Тоо проходит митинг "Против всех" (видео)

На площади Ала-Тоо проходит акция сторонников голосования "Против всех". В ней участвуют порядка десятка человек, которые агитируют граждан голосовать против всех на предстоящих выборах депутатов в ЖК.

Кроме того, они считают, что нынешние выборы проходят с нарушениями и требуют отправить ЦИК в отставку.

Один из участников акции Алмаз Орозбаков сообщил, что акция проходит несмотря на запрет Первомайского районного суда.

- Первомайский районный суд запретил проведение митинга на центральной площади, отправив нас в Парк имени Горького, - сказал он.

Участники митинга готовы подчиниться, если на акцию соберётся больше людей.

Токтайым Уметалиева, которая также участвует в акции настаивает, что в ЦИК во время предвыборного процесса допустили множество нарушений и поэтому члены Центризбиркома должны уйти в отставку. Она призывает исключить форму №2 из избирательного процесса.

- Мы голосуем против чиновников, которые бросили свои рабочие места и народ, против судимых и чимкириков, - призвала она.