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Вблизи российско-казахской границы скопилось более 3500 кыргызстанцев

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- Евгений Денисенко
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Кыргызская сторона совместно с российской и казахской сторонами прорабатывает возможность вывоза автобусами граждан КР, скопившихся на российской территории, приграничной с Казахстаном. В настоящее время, по данным посольства КР в РФ, в Оренбургской области и соседней с ней Республикой Башкортостан собралось уже свыше 3500 кыргызстанцев.

Все они в последние дни прибывали сюда в надежде проследовать автомобильным транспортом через Казахстан в Кыргызстан. Однако российско-казахская граница остается закрытой, в результате чего граждане КР вынуждены оставаться на месте.

На помощь им в такой ситуации приходят власти Оренбуржья и Башкортостана. Они организуют для этих людей проживание в общежитиях, на территориях детских лагерей, в палаточных лагерях. С соотечественниками работают и прибывшие к ним сотрудники посольства.

В частности, по сообщению информагентства "Башинформ", в Куюргазинском районе Башкортостана, где находится более 1700 граждан КР, побывал советник-консул Эдуард Насиров. Он посетил временный лагерь, в котором разместили кыргызстанцев, ознакомился с тем, как организовано их проживание, питание, как решаются бытовые вопросы. И ответил и на все вопросы соотечественников, которые в силу обстоятельств пока не могут попасть на родину.

Дипломат также высказал благодарность властям Республики Башкортостан, главам администраций районов и городов за помощь и поддержку, оказываемую соотечественникам. Напомним, что решение проблем, возникающих у них в данной ситуации, взял под контроль лично глава РБ Радий Хабиров.

В самом посольстве сообщили, что сейчас ведется активная работа по организации вывоза кыргызстанцев в родную республику. Правительством КР ведутся переговоры с Казахстаном о предоставлении транзит через его территорию. Одновременно формируются списки пассажиров, автобусов, решаются другие взаимосвязанные вопросы, в том числе - призванные устранить имеющиеся у некоторых людей проблемы с документами.

В посольстве выразили надежду, что в результате предпринимаемых комплексных усилий отправка соотечественников может быть организована уже в ближайшее время. Также прорабатываются варианты транспортировки – одной общей или же несколькими автобусными колоннами. За период пандемии это будет уже седьмая по счету доставка кыргызстанцев автотранспортом из России на родину, отметили в посольстве.


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URL: https://www.vb.kg/392262
Теги:
граница, Казахстан, миграция, Россия, коронавирус, карантин
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