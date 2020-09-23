Ясновидящая: Эти выборы могут еще удивить, расклад сил может поменяться

Ясновидящая Света Тойгонбаева продолжает делиться своими прогнозами по поводу предстоящих выборов в ЖК. На этот раз она назвала те партии, которые имеют больше шансов пройти в парламент.

По ее словам, эти выборы могут еще удивить кыргызстанцев, расклад сил может поменяться.

- Я вижу жесткое противостояние партий, зависть, трайбализм, деление на север и юг. Прежде всего партии должны перестать лить грязь друг на друга. Если политобъединения не прекратят эту практику, то ничем хорошим для нашего народа это не кончится. В конце концов это может вылиться в народные волнения. Я просто обязана об этом предупредить и до этого об этом неоднократно говорила, - сказала она.

Самые же популярные на сегодня партии, на ее взгляд, "Биримдик", "Мекеним Кыргызстан" и "Бир Бол", имеют наибольшие шансы пройти в парламент.

- У партии "Биримдик" дорога открытая, у нее есть возможность попасть в Жогорку Кенеш. У "Мекеним Кыргызстана" тоже дорога открытая, и она также вполне может прийти в парламент. На третьем месте у меня выходят вместе "Бир Бол" или "Кыргызстан". Партию "Кыргызстан" кстати ожидают внутренние конфликты, хотя противников у нее и так предостаточно.

Члены партии "Бутун Кыргызстан" очень сильно стараются, но перед ними могут появиться препятствия, которые они могут не преодолеть. В частности, Мадумарову следует быть осторожнее со своими словами. Это может стать серьезной причиной проигрыша партии.

Партия "Мекенчил" тоже сильно старается, но за ней нет реальных и серьезных сил, которые их бы поддержали. Сам лидер партии Камчыбек Ташиев это осознает и понимает, что шансы у них небольшие. Поэтому он скорее старается продемонстрировать партию народу, чем победить с ней на выборах.

Партия "Замандаш" тоже старается, хочет выйти вперёд, но у них тоже могут быть непреодолимые препятствия.

В общем, я вижу пять партий, которые пройдут в парламент. Это "Биримдик", "Мекеним Кыргызстан", "Бир Бол", "Кыргызстан" и пятая либо "Ата Мекен", либо "Замандаш", - отметила она.

Сказала коротко ясновидящая и по поводу молодых партий, лидеры которых чересчур поддаются эмоциям.

- Вот, к примеру, партия "Чон Казат". Ошибка ее в том, что лидеры этой партии слишком увлекаются скандалами и громкими заявлениями. Они будоражат народ вместо того, чтобы ознакомить людей со своей программой. Другие молодые партии также чрезмерно поддаются эмоциям и это их большой минус.

Впрочем, этой же ошибке поддаются и старые политики. К примеру, Текебаев и Келдибеков опытные политики и они хорошо знают всю эту предвыборную кухню, но вместо того, чтобы дать людям правдивую информацию они будоражат народ. Это создает для них вероятность того, что они сами либо их люди могут не пройти в парламент. Мадумарова, кстати, это тоже касается. Не стоит сейчас будоражить народ, стране нужны стабильность и мир.

В партии "Реформа" собралась хорошая и образованная команда, но у них почти нет шансов. У них мало сторонников и почти нет финансовых средств, - добавила она.