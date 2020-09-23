Выборы 2020. 13 человек задержаны после драки в Араване

Правоохранительные органы Ошской области задержали 13 человек по делу о драке в Араване во время выступления кандидата в депутаты. Об этом VB.KG сообщили в УВД Ошской области.

По данным правоохранительных органов, девять человек находятся под охраной в больнице, еще четверо содержатся в изоляторе временного содержания.

В настоящее время следственные мероприятия продолжаются, ведутся поиски всех причастных и зачинщиков драки. Отмечается, что с заявлениями в милицию обратились владельцы автомобилей, которые разбили в ходе конфликта.

Напомним, в воскресенье 20 сентября во время выступления кандидата в депутаты от партии "Мекеним Кыргызстан" произошла массовая драка, в которой участвовало около 100 человек. В больницу с травмами были госпитализированы 11 человек, пострадали пять автомобилей. По одной из версий, конфликт возник со сторонниками партии "Биримдик". Обе партии заявили, что не поддерживают силовые методы во время избирательной кампании и не имеют отношения к данному инциденту.