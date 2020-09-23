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Президент провел онлайн-совещание с генпрокурором Джамшитовым

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- Бакыт Басарбек
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Президент КР Сооронбай Жээнбеков сегодня, 23 сентября, провел онлайн-совещание с Генеральным прокурором Кыргызской Республики Откурбеком Джамшитовым. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Генеральный прокурор представил информацию о текущей работе по надзору за соблюдением законодательства, а также о ходе реализации решений Совета безопасности, Совета по судебной реформе, в том числе о проводимой работе по цифровизации уголовного судопроизводства.

Откурбек Джамшитов сообщил, что в целях исполнения решений Совета безопасности от 17 сентября 2020 года созданы рабочие группы, которые усилили работу по возмещению ущерба от уголовных дел экономической направленности и контроль за доведением расследований уголовных дел до рассмотрения судами.

Генпрокурор также рассказал о работе органов прокуратуры по надзору за соблюдением избирательного законодательства и принимаемых мерах в области защиты прав предпринимателей. В ранее созданный специальный отдел Генпрокуратуры по защите прав предпринимателей и инвесторов в последнее время поступило более 30 заявлений, по которым ведется работа.

Кроме того, Откурбек Джамшитов сообщил, что в целях обеспечения законности в период подготовки и проведения выборов депутатов Жогорку Кенеша образован штаб Генпрокуратуры, с аналогичными штабами во всех областях и городах Бишкек и Ош.

В настоящее время обеспечивается мониторинг сообщений и публикаций в средствах массовой информации и интернет-ресурсах, а также рассматриваются поступающие жалобы и обращения.

Как отметил Генпрокурор, проведен мониторинг 55 публикаций в СМИ и интернет ресурсах по выборам, из них 26 фактов зарегистрированы в ЕРПП, из которых по 18 фактам начато досудебное производство в уголовном порядке, а 8 - по проступкам.

Откурбек Джамшитов также рассказал о ходе судебно-правовой реформы и внедрении ЕРПП в рамках реализации решений Совета по судебной реформе. Он отметил, что ведется соответствующая работа, проведены встречи с участием экспертов и заинтересованных сторон, в данное время в тестовом режиме проводится интеграция в ЕРПП судебного, судебно-исполнительного блоков и пробации.

Президент Сооронбай Жээнбеков обратил внимание на скорейшее завершение работ в данном направлении.

Глава государства отметил необходимость обеспечения неукоснительного соблюдения Конституции и законов Кыргызской Республики при подготовке и проведении предстоящих выборов депутатов Жогорку Кенеша.

Президент также подчеркнул необходимость усиления мер по цифровизации деятельности органов прокуратуры и искоренению коррупционных проявлений в деятельности органов государственной власти, правоохранительных и судебных органов.

Он отметил важность процесса очищения органов прокуратуры от коррумпированных и нечистоплотных работников, призвав усилить работу подразделений внутренней безопасности. Глава государства обратил особое внимание на работу с обращениями граждан, подчеркнув необходимость предоставления полноценных и реальных ответов на обращения.

Президент Сооронбай Жээнбеков в заключение отметил, что обеспечение защиты прав граждан во многом зависит от чистоты и прозрачности деятельности органов прокуратуры.


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URL: https://www.vb.kg/392276
Теги:
Сооронбай Жээнбеков, Кыргызстан, Откурбек Джамшитов
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