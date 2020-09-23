АКС ГКНБ: При сбыте 1,5 кг наркотиков задержан полковник МВД КР

Сегодня, 23 сентября 2020 года, АКС ГКНБ в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий совместно с СВР МВД КР при попытке сбыта наркотических средств с поличным задержан старший оперуполномоченный управления СБНОН МВД КР по Чуйской области полковник милиции Ж.А. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По данным ведомства, установлено, что Ж.А. пытался сбыть незаконно приобретенные наркотические средства "смола каннабиса" ("гашиш") в виде 166 брикетов, общим весом более 1,5 кг за 581 000 сомов.

По данному факту материалы досудебного зарегистрированы в АИС ЕРПП по ст.267 ч.1 (Незаконное изготовление наркотических средств с целью сбыта) УК КР.

Задержанный Ж.А. водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР. Ведется следствие.