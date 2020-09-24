Кыргызстанец в Челябинской области попался на взятке таможеннику

Уголовное дело по статье УК РФ "Дача взятки" возбуждено в отношении гражданина Кыргызстана, следовавшего на грузовом автомобиле с территории Казахстана в Россию. Он был остановлен сотрудником таможенной службы РФ при прохождении автомобильного пункта пропуска "Бугристое" на российско-казахской границе, расположенном в Троицком районе Челябинской области.

Как сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления, кыргызстанец пытался провести через границу с Казахстаном более 70 тысяч пар поддельной и немаркированной обуви. И, пытаясь договориться с таможенником, предложил ему взятку в размере 300 тысяч рублей. Однако тот от денег отказался и сообщил об этом факте в отдел по противодействию коррупции Челябинской таможни. Перевозчик груза был задержан с поличным при передаче взятки.

На период проведения следственных действий он помещен в изолятор временного содержания. Фигуранту возбужденного уголовного дела грозит штраф в размере от одного до трех миллионов рублей либо лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет.

В пресс-службе Уральского таможенного управления рассказали, что этот пункт пропуска был закрыт до недавнего времени из-за ремонтных работ. Через него не пропускали ни автомобилистов, ни грузовые автомобили. Однако меньше месяца назад ПП "Бугристое" возобновил свою работу.