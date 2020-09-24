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В Кыргызстане намерены ужесточить меры за проведение массовых мероприятий

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- Оксана Гут
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Республиканский оперативный штаб поручил местным органам власти и соответствующим государственным органам усилить контроль за соблюдением запрета на проведение массовых мероприятий и торжеств с большим количеством людей.

Представители министерства здравоохранения КР сообщили, что в отдельных регионах страны наблюдается рост подтвержденных случаев коронавирусной инфекции и внебольничной пневмонии. Это связано с тем, что граждане перестали носить маски и не соблюдают рекомендации не проводить мероприятия с участием большого количества людей. Соответственно, проводимые противоэпидемиологические мероприятия и разъяснительная работа игнорируются отдельными гражданами, передаем пресс-служба правительства.

Участники заседания отметив, что в последнее время участились факты проведения различных торжеств в кафе и ресторанах, указали на возможность ужесточения мер административного характера за проведение массовых мероприятий и повышения размеров штрафов.

Первый вице-премьер-министр Алмазбек Баатырбеков КР заявил, что для поддержки предпринимательства, с учетом пандемии, приняты антикризисные меры и введены налоговые льготы.

"Однако, некоторые предприниматели вместо того, чтобы оказать содействие в борьбе с COVID-19, идут на различные ухищрения, а кафе и рестораны проводить мероприятия, впуская людей через черный или служебный вход", - отметил он.

Баатырбеков добавил, что если с проведением торжеств и других массовых мероприятий ситуация не изменится, будут приняты другие меры воздействия согласно законодательству.

Представители местных органов власти и профильных органов сообщили, что на местах усилен контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах, составлен график дезинфекции торговых точек и базаров.

Первый вице-премьер-министр сказал, что в ряде стран дальнего и ближнего зарубежья наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации, добавив, что граждане должны понимать серьезность ситуации, проявлять сознательность и следовать всем рекомендациям министерства здравоохранения.

"Лучше предпринять активные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции сейчас, нежели потом заниматься лечением", – сказал первый вице-премьер-министр.

Министерству здравоохранения КР поручено создать в организациях здравоохранения трехмесячный неснижаемый запас лекарственных средств, средств индивидуальной защиты, дезинфекционных средств и антисептиков.


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URL: https://www.vb.kg/392282
Теги:
Минздрав, нарушения, правительство, санитария, Кыргызстан, той, коронавирус, карантин
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