Россия продлила срок пребывания мигрантов до 15 декабря

Срок пребывания иностранных граждан в России продлен до 15 декабря. Указ главы РФ Владимира Путина размещен на сайте правовой информации.

Меры применяются в связи с ситуацией по COVID-19 в России и в мире. Так иностранные граждане могут беспрепятственно находится в РФ до 15 декабря.

Кроме того, до середины декабря не будут применяться меры по выдворению граждан, а также по аннулированию разрешений на работу и патентов, лишение виз, статуса беженца.

Подписанный документ позволяет выпускать из России иностранных граждан, даже в случае предоставления документов с истекшим сроком действия, на территорию страны их гражданства. Однако транзит через другие стране не допускается.