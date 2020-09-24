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Россия продлила срок пребывания мигрантов до 15 декабря

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- Екатерина Улитина
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Срок пребывания иностранных граждан в России продлен до 15 декабря. Указ главы РФ Владимира Путина размещен на сайте правовой информации.

Меры применяются в связи с ситуацией по COVID-19 в России и в мире. Так иностранные граждане могут беспрепятственно находится в РФ до 15 декабря.

Кроме того, до середины декабря не будут применяться меры по выдворению граждан, а также по аннулированию разрешений на работу и патентов, лишение виз, статуса беженца.

Подписанный документ позволяет выпускать из России иностранных граждан, даже в случае предоставления документов с истекшим сроком действия, на территорию страны их гражданства. Однако транзит через другие стране не допускается.


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URL: https://www.vb.kg/392284
Теги:
Владимир Путин, Россия, Кыргызстан, Мигрант
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