Мясная мафия торжествует

На рынках республики резко подскочили цены на мясо. Только за последнюю неделю на 10 процентов. Если дело и дальше так пойдет, то оно станет недоступным для большинства кыргызстанцев.

"Вечерний Бишкек" давно отслеживал сложившуюся ситуацию. Цены на мясо стали расти в начале года, но сейчас они просто галопируют. Только за последние несколько дней стоимость килограмма баранины увеличилась на 10–15 сомов и сейчас стоит в среднем 365–370 сомов. Цена говядины подскочила также на 10–12 сомов и сейчас обходится покупателю в 368–370 сомов. А говяжью вырезку теперь можно приобрести только за 400 и выше. Стоимость свинины также увеличилась.

Эти цифры взяты не с потолка. Их опубликовало на своем сайте Государственное агентство антимонопольного регулирования. А межрегиональное управление Министерства экономики проинформировало, что и в областях ситуация не лучше. На юге цена на баранину подпрыгнула до 390 сомов за килограмм.

В минувшие выходные стал случайным свидетелем грустной сценки на Орто–Сайском рынке столицы. Пожилая эжешка попросила взвесить ей 600 граммов баранины. "У внука сегодня день рождения, хочу шорпо сварить", - со слезами на глазах сказала старушка.

Думаете, в Кыргызстане стали меньше выращивать скота? Ничуть не бывало! Согласно официальным данным Минсельхоза, за 8 месяцев нынешнего года мяса (в живом весе) произведено 252,6 тысячи тонн, что больше аналогичного показателя за этот же период прошлого года на 1,4 процента.

Сейчас почти все сельские жители республики занимаются животноводством. Выживать же как–то нужно! На своих подворьях они выращивают далеко не самых продуктивных овец и буренок (ценных пород у нас уже давно нет). Животные, как правило, находятся на полном самообеспечении, то есть щиплют траву где придется и даже зимой вынуждены находить ее под снегом. О всевозможных комбикормах, кормовой пшенице даже не мечтают. Кусаются цены на эти лакомства.

И даже в таких диких условиях фермеры исхитряются приобретать животных. Опять же, согласно официальным данным, количество мелкого рогатого скота в республике выросло за последние несколько лет до 5 миллионов голов, крупного - до полутора миллионов. Парадокс? Когда много скота, а следовательно, и мяса, то цены на животноводческую продукцию по идее должны снижаться, а у нас заплясали. В чем дело?

Признаюсь, давно езжу по выходным на Орто–Сайский рынок, знаком с несколькими продавцами в мясных павильонах, с некоторыми даже обсуждаю текущие экономические (да и политические тоже) проблемы. Один из моих приятелей Алим Ахмедов на мой вопрос о том, когда же перестанут расти цены на мясо, ответил:

- Думаешь, нам это нравится? Покупателей с каждым днем становится все меньше. Оставшееся мясо перерабатываем на фарш, но и его не можем продать. Скажи спасибо перекупщикам. Ежедневно тоннами отвозят мясо за границу. Да что мясо, живой скот гонят соседям. Если дело и дальше так пойдет, то зимой мясо будем продавать по 500 сомов. Что скажут люди, даже подумать страшно.

Сказанное подтвердили и в Госагентстве антимонопольного регулирования. Сотрудники ведомства по заданию правительства досконально изучили этот вопрос и выяснили, что действительно за кордон вывозится немало живого скота и мяса. Причем здесь правит бал дикий подпольный экспорт. Коммерсанты приезжают к фермерам и покупают по не очень высоким ценам животных, а потом гонят их в ближайшие страны: Казахстан, Узбекистан, Таджикистан.

Интересная получается история. Она, наверно, только в нашей стране может произойти. Коммерсанты каким–то чудесным образом провозят скот и мясо через границу и на таможенных постах не платят никаких налогов! Кто–нибудь подсчитал, сколько денег ушло мимо казны? Выясняется, что нет. По понятным причинам налоговая и таможенная инспекции не отчитываются о том, сколько скота вывозится за кордон и сколько денег от этого поступает в бюджет. Экспортная продукция мясоперерабатывающих предприятий не в счет. Здесь своя арифметика. Все легальные операции по отправке мяса и изделий из него приносят немалый доход государству, а вот контрабандные поставки наносят огромный ущерб.

Но самое прискорбное, с дикими коммерсантами государство бороться не в силах. У каждой такой группы есть покровители на самых верхах. Никто из пограничников и таможенников не решается возразить контрабандистам, а тем более пресечь их деятельность.

Госагентство антимонопольного регулирования доложило об итогах своей проверки правительству, но будет ли от этого эффект - сомнительно. Верно говорят: "Мафия бессмертна". А от себя добавим: "И всесильна!"

Ясно как день: если как следует дотировать работу животноводов Кыргызстана, то и они не будут заинтересованы в отправке своей продукции за рубеж. Но для этого нужно освободить места на рынках от так называемых своих людей, жестко наказывать любителей контрабандных поставок за кордон и, наконец, добиться, чтобы наши бычки весили не 500–600 килограммов, а тонну, а овцы не 35 килограммов, а 50–60.

Цифра дня

В Кыргызстане перерабатывается только 1(!) процент мяса. Фермеры теряют из–за этого до 50 процентов дохода. Кто–нибудь думает об этом?

А вот как прокомментировали эту ситуацию люди, имеющие прямое отношение к животноводческой отрасли страны.

Чубак Исраилов, фермер из Жайыльского района:

- Я уже десять лет выращиваю овец, живу на средства от их продажи. Да, реализую животных знакомым. Они заранее мне звонят и спрашивают, когда можно приехать. Цены предлагают не очень высокие, можно даже сказать обидные, но других вариантов нет. На базар со своей продукцией не протиснешься. Там за прилавком стоят только свои люди. Перерабатывающие предприятия вообще предлагают копейки. Поэтому вынужден продавать мясо и живых баранов перекупщикам. На жизнь хватает, и на этом спасибо.

Абдималик Эгембердиев, генеральный директор Национальной ассоциации пастбищепользователей Кыргызстана "Кыргыз Жайыты":

- Не нужно сокрушаться по поводу возросшего экспорта животноводческой продукции. Фермерам он приносит немало прибыли. Наши животноводы любят прибедняться и поэтому говорят, что мясо и скот вынуждены продавать за бесценок. Но это далеко не так. Многие из них имеют машины, большие дома. Другое дело, что поставки животноводческой продукции за рубеж должны осуществляться только законным, официальным способом. Мимо госказны не должен проскользнуть ни один сом. Государству здесь есть о чем подумать. В частности, можно принять закон о наказании лиц, занимающихся незаконной отправкой животноводческой продукции за рубеж.

Урматбек Мырзакматов, экперт, бывший директор департамента пастбищ, животноводства и рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства:

- Здорово, что наша экологически чистая, вкусная животноводческая продукция пользуется большим спросом за рубежом. Значит, у страны есть шанс пополнять казну валютой, сделать сельхозпроизводителей богатыми людьми. Но все экономические операции должны проходить на цивилизованной, правовой основе. Необходимо создавать официальные коммерческие структуры, которые бы заранее обговаривали цены с нашими фермерами о закупке скота и мяса. Эти структуры могли бы также заниматься поиском рынков сбыта за рубежом.

Жамин Акималиев, академик:

- Кыргызстан обеспечивает себя мясом и животноводческой продукцией только на 60 процентов. Согласно физиологическим нормам, человек в год должен съедать не менее 68 килограммов мяса, а среднестатистический кыргызстанец использует в своем рационе только 40 килограммов. Не следует также забывать, что белок животного происхождения не заменить растительным белком. Этот факт доказали европейские ученые. К тому же в мясе много другого необходимого человеку вещества - железа. Если не есть мяса, то будет слабый иммунитет, а это чревато появлением различных болезней. Мы что, хотим вырастить больное поколение? Поэтому нужно продумать программу по интенсивному развитию животноводства и в кратчайшие сроки ее реализовать.

Еще одно мнение высказал на недавно прошедшем в Бишкеке деловом экономическом форуме бывший премьер–министр Апас Джумагулов:

- Экономикой, в том числе и сельским хозяйством, нужно уметь управлять. Без выработки четких ориентиров, надежной правовой основы, предоставления премьер–министру самостоятельности в работе мы не решим эти проблемы. А их обязательно надо решать, ведь дикий рынок сегодня не эффективен.

К сожалению, никто из респондентов не сказал о том, нужно ли вводить квоты на экспорт животноводческой продукции. А ведь это общемировая практика, ничего особенного в ней нет. Любое государство, даже самое развитое, в случае неурожая запрещает коммерсантам вывозить продукцию за рубеж. Во всем мире в первую очередь заботятся о насыщении собственного рынка, а потом уже думают об экспорте. Правда, здесь есть нюанс. Государство в таких форс–мажорных ситуациях должно компенсировать убытки сельхозпроизводителей, наши об этом могут только мечтать.