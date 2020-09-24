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Мужчина забрал чужую машину и проиграл ее в игровых автоматах

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- Екатерина Улитина
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В Бишкеке сотрудники милиции задержали мужчину, который подозревается в серии мошеннических действий с автомобилями. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района.

На след 30-летнего бишкекчанина З.З. Вышли после заявления горожанина в милицию. Потерпевший сообщил, что З.З. Обманом вошел к нему в доверие и под предлогом аренды авто для занятия частным извозом, завладел иномаркой "Хонда Ария", которую оценили в $4500.

"Оперативники третьего отдела городской милиции УВД Октябрьского района в кратчайшие сроки выявили и установили местонахождение предполагаемого преступника. Он находился в одном из игровых заведений. Октябрьским районным судом г.Бишкек в отношении подозреваемого лица применена мера пресечения в виде ареста, с содержанием в СИЗО-1 г.Бишкек, сроком на два месяца", - говорится в сообщении УВД.

В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что З.З. Вместо того, чтобы таксавать продал машину, а вырученные деньги проиграл на игровых автоматах. Сейчас машина изъята и водворена на штрафстоянку. Помимо этого установлена причастность подозреваемого к совершению семи аналогичных фактов преступлений.

Сотрудники милиции продолжаются следственные действия и оперативные мероприятия по установлению возможной причастности задержанного к другим аналогичным фактам преступлений, совершенных на территории города.

Внимание! Граждан пострадавших от преступных действий злоумышленника просят сообщить по следующим номерам телефонов: 0(552) 102-474, 0(706) 23-33-06 и 102.


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URL: https://www.vb.kg/392290
Теги:
мошенничество, Бишкек, Кыргызстан, УВД
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