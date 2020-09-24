В партии "Республика" прокомментировали инцидент с раздачей денег

Политическая партия "Республика" официально заявляет, что г-н Мойдун Калыков, который на видеоролике передает деньги на дорогу участников встречи в Кадамжае, не является ни начальником штаба, ни агитатором. Предвыборный штаб партии "Республика" не имеет с ним ни трудовых, ни договорных, ни финансовых взаимоотношений. Об этом сообщает пресс-служба политобъединения.

По данным пресс-службы, штаб установил, что Калыков действительно является другом одного из кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша.

"В ответ на приглашение друга на предстоящую встречу в г. Кадамжай, Мойдун Калыков проявил собственную инициативу и организовал транспорт для своих односельчан.

Предвыборный штаб партии "Республика" абсолютно открыт и готов содействовать ЦИК и органам власти в прозрачном и тщательном расследовании данного инцидента. Кроме того, мы вновь призываем своих оппонентов не пытаться дискредитировать открытую борьбу партии "Республика" против подкупа голосов и запугивания избирателей", - говорится в сообщении партии.