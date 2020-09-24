Погода
$ 79.20 - 79.54
€ 92.87 - 94.12

В партии "Республика" прокомментировали инцидент с раздачей денег

236  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Политическая партия "Республика" официально заявляет, что г-н Мойдун Калыков, который на видеоролике передает деньги на дорогу участников встречи в Кадамжае, не является ни начальником штаба, ни агитатором. Предвыборный штаб партии "Республика" не имеет с ним ни трудовых, ни договорных, ни финансовых взаимоотношений. Об этом сообщает пресс-служба политобъединения.

По данным пресс-службы, штаб установил, что Калыков действительно является другом одного из кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша.

"В ответ на приглашение друга на предстоящую встречу в г. Кадамжай, Мойдун Калыков проявил собственную инициативу и организовал транспорт для своих односельчан.

Предвыборный штаб партии "Республика" абсолютно открыт и готов содействовать ЦИК и органам власти в прозрачном и тщательном расследовании данного инцидента. Кроме того, мы вновь призываем своих оппонентов не пытаться дискредитировать открытую борьбу партии "Республика" против подкупа голосов и запугивания избирателей", - говорится в сообщении партии.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/392294
Теги:
выборы, Кыргызстан, подкуп, Республика
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  