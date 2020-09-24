Падение экономики в 2020 году составит 5-6%

Падение экономики в 2020 году составит по предварительным расчетам около 5-6%. Об этом на пресс-конференции заявил заместитель министра экономики КР Автандил Алыбаев.

По итогам 2020 года сокращение экономики ожидается примерно на уровне 5-6%. За 8 месяцев наблюдается падение в секторе строительства на 7,8% и услуг - более 9%. При этом есть рост в сферах сельского хозяйства на 1,8 и промышленности на 0,2%, - сказал Автандил Алыбаев.

Он отметил, что в связи с пандемией коронавирусной инфекции спад в экономике наблюдается практически во всех странах.

- По поводу второй волны коронавируса есть разные прогнозы. Сейчас правительство предпринимает меры. Чтобы республика была готова к развитию любой ситуации. Помимо того, что строятся новые больницы и ведется ремонт в существующих, заготавливаются запасы продовольствия и лекарств, - сказал Автандил Алыбаев.

Отметим, в связи с эпидемиологической ситуацией в республике экономика страны была практически полностью остановлена. Некоторые субъекты предпринимательства до сих пор не получили разрешение на возобновление деятельности.