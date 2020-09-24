Рекорды побьем и мусор соберем

Спортсмены из Федерации триатлона показали на собственном примере, как нужно на деле бороться за чистоту родного края. Ранее во время легкоатлетического кросса они собрали более 100 килограммов мусора. Подобные мероприятия (которые называют плоггинг) триатлонисты намерены проводить регулярно.

Вот что рассказала перед началом акции корреспонденту "Вечернего Бишкека" генеральный секретарь Федерации триатлона Елена Лыжина–Полченкова.

- Спорт, здоровый образ жизни и чистая окружающая среда - неразделимые понятия. Мы часто занимаемся сбором различных отходов. Для нас это стало нормой. Призываем последовать нашему примеру и другие федерации.

Организатор акции председатель правления общественного фонда "Эко Деми" Венера Мамбетмусаева в свою очередь сообщила:

- Наша организация официально создана в 2016 году. За это время мы провели более 200 акций по очистке наших городов и сел от мусора. И я рада сообщить, что борцов за экологию в Кыргызстане становится все больше. Например, в прошлом году во Всемирный день чистоты на уборку своих территорий вышли 624 тысячи человек.

Вот и в предстоящее воскресенье, по словам Венеры Мамбетмусаевой, грядет очередная массовая акция. 19 сентября по инициативе Организации Объединенных Наций уже несколько лет во всех странах проводится Всемирный день чистоты. Миллиарды людей будут наводить порядок на нашей планете. Кыргызстанцам от этого мероприятия никак не отвертеться.

Но почему триатлонисты решили провести свою акцию на неделю раньше? На этот вопрос Елена Лыжина–Полченкова ответила кратко.

- А потому что мы всегда стараемся быть быстрее и сильнее всех, - сказала она.

Экологический кросс начался в селе Орто–Сай, а заканчивался у ворот ВДНХ. На этот раз никто из его участников не стремился примчаться к финишу первым. Важно было не победить, а собрать как можно больше мусора. Ведь на финише члены общественного фонда "Эко Деми" взвешивали "добычу".

Как ни странно, но первыми прибежали к финишу не триатлонисты, а две студентки, подруги Симбат Сыдыкова и Жыпаркуль Кубанова. Вместе они собрали три с половиной килограмма мусора.

- Мало, да? - спросили студентки стоявшую рядом с весами Венеру Мамбетмусаеву. - Можем еще раз сбегать.

Но руководитель "Эко Деми" успокоила девчонок:

- Не нужно. Вы и так молодцы. 19 сентября приводите своих подружек.

Жыпаркуль рассказала корреспонденту "Вечернего Бишкека" свою историю:

- Я бегаю каждое утро, вижу, сколько мусора в нашем городе, который никто не убирает. Всегда беру с собой мешок, стараюсь очистить тротуары от грязи.

Затем к финишу прибежал 28–летний начинающий триатлонист Медер Керимбеков. В руках он держал два полных мешка с мусором. Венера Мамбетмусаева взвесила. В мешках оказалось более трех килограммов различных бытовых отходов.

- Раньше возле села Орто–Сай не было ресторанов и кафе, поэтому и мусора не было, - сокрушался спортсмен, - а сейчас без отвращения мимо не пройдешь. Почему наши экологические службы не штрафуют владельцев этих предприятий за несоблюдение чистоты?

Участвовал в экоопросе и 28–летний предприниматель Медер Керимбеков. Он уже два года занимается триатлоном и хочет получить высшее звание в этом виде спорта - iron man. Медер не пропускает в Бишкеке ни одно соревнование и каждый день тренируется самостоятельно. Заветный титул рассчитывает получить через два года, а может, раньше.

А затем к финишу прибежали два титулованных триатлониста Роман Гребнев и Денис Лыжин. Оба они уже получили звание iron man и теперь мечтают повторно совершить свои спортивные подвиги.

Гребнев тоже был неприятно поражен обилием мусора в пригороде столицы.

- Если бы с нами ехала многотонная фура, - сказал он, - всю бы ее забили мешками с отходами. Это же нужно так варварски относиться к природе!

А Денис Лыжин предложил хотя бы на центральных улицах Бишкека установить камеры, с помощью которых можно было бы выявлять мусорящих людей и штрафовать, вывешивать их фотографии на самых видных местах.

Были на этом мероприятии и другие, не менее интересные встречи. Так, легкоатлет–любитель Куванычбек Талдыбеков высказал мысль о том, что подобные плоггинги нужно проводить хотя бы раз в месяц. И тогда в нашем родном городе и вокруг него будет намного чище.

Другая участница - сотрудница Госагентства по молодежной политике, физической культуре и спорту Наргиза Бакеева призвала всех чиновников страны в свободное от работы время заниматься оздоровительным бегом и как можно чаще выходить на субботники.

Кстати, руководители Федерации триатлона перед этим мероприятием обзвонили своих коллег из других общественных спортивных организаций и пригласили их присоединиться к плоггингу, но те отказались. Дескать, спортсмены сейчас не тренируются и их трудно собрать. Жаль, что за улучшение экологии родного края борются лишь единицы из многотысячной армии наших атлетов. Остальные, очевидно, даже не задумываются об этом.

P.S. Ведущие триатлонисты Кыргызстана Юлия Фернас и Айбек Надырбеков начали участвовать в уникальном супермарафоне. В течение семи дней в семи областях Кыргызстана они намерены проплыть в местных водоемах 3,8 километра, промчаться на байках 180 километров и пробежать марафонскую дистанцию в 42 километра. Такого до них никто в нашей стране не делал. "Вечерний Бишкек" будет внимательно следить за нашими выдающимися спортсменов.