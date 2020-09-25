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Вышел в свет журнал c фотогалереей "кыргызского чуда"

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- Александр Тузов
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Главный редактор "Литературного Кыргызстана", заслуженный деятель культуры КР Александр Иванов представил сигнальный экземпляр нового, третьего в нынешнем 2020 году, номера своего журнала эксклюзивно для читателей VB.KG и газеты "Вечерний Бишкек". Официальная презентация, по словам Иванова, будет только 2 октября.

"ЛитКыргызстан" – художественный и общественно-политический журнал писателей Кыргызстана. Издается с января 1955 года. Одним из первых его главных редакторов был Чингиз Айтматов. Последние годы журнал выходит раз в четыре месяца и вскоре после выхода бумажной версии размещается в свободном доступе в Интернете.

Так много фотографий, как в нынешнем номере "ЛК", в 65-летней истории журнала еще не было. Опубликовано 32 фотопортрета - работы из архива заслуженного деятеля культуры КР Александра Федорова. Общая тема – подвижники кыргызского кино.

Каков он, федоровский золотой персональный фонд кыргызского кино времен "кыргызского чуда" в кинематографе?

Сценаристы: Чингиз Айтматов, Мар Байджиев, Мырза Гапаров, Ашим Джакыпбеков, Леонид Дядюченко, Бексултан Жакиев, Талип Ибраимов, Кадыркул Омуркулов.

Операторы: Карим Абдыкулов, Мурат Алиев, Нуртай Борбиев, Валерий Виленский, Кадыржан Кыдыралиев, Манас Мусаев, Константин Орозалиев, Сергей Чадин.

Режиссеры: Геннадий Базаров, Альгимантас Видугирис, Фатима Мамуралиева, Толомуш Океев, Лиля Турусбекова, Мелис Убукеев, Болот Шамшиев, Клара Юсупжанова.

Артисты: Болот Бейшеналиев, Советбек Джумадылов, Сабира Кумушалиева, Даркуль Куюкова, Муратбек Рыскулов, Джамал Сейдакматова, Арсен Умуралиев, Суйменкул Чокморов.

Целая фотоэнциклопедия душевных портретов получилась. И, по алфавиту фамилий артистов, крайним в списке артистов оказался Чокморов. Зато ему посвящены удивительные строки из обширной публикации тоже в нынешнем номере "ЛК" писателя и историка кино Владимира Михвйлова (Лидского) о всех этих и многих других кыргызских киноподвижниках.

Михайлов рассказывает, что Чокморов со своей тяжелой болезнью работал в кино до последнего. Его очень сложно было гримировать, потому что из-за болезни тонкие капилляры на лице рвались и кровоточили. Но он стойко терпел манипуляции гримеров.

Память его также подводила, в последнее время ему трудно было запоминать тексты ролей. Коллеги помогали ему как могли: если он мучился со своими монологами, они писали текст на больших листах ватмана и держали их на вытянутых руках за камерой.

- Чокморов не хотел бросать любимую работу, слишком сильно прикипел к кино. Но силы постепенно оставляли его… Так наши подвижники создавали кыргызское кино. Так родилась национальная классика. И теперь мы можем гордится людьми, сотворившими "кыргызское чудо", и из года в год пересматривать любимые фильмы, - резюмирует Владимир Михайлов.

Еще он отмечает самое важное:

- Если говорить о подвижниках кыргызского кино, мне думается, нужно вспоминать всех. Потому что на "Кыргызфильме" не было случайных людей. Подвижниками были все. Горели на работе, жили работой и режиссеры, и операторы, и вообще весь технический персонал. В лучшие свои годы наша киностудия была настоящим творческим центром, в котором находилось место всем цветам, даже самым экзотическим! – авторитетно заявляет Михайлов. Ему, как выпускнику ВГИКа и члену Союза кинематографистов КР, виднее.

Публикацией о подвижниках кино "ЛК" продолжает свою долгоиграющую серию федоровских фоторабот "Подвижники кыргызского искусства". В нынешнем году уже были обнародованы подборки сначала редких снимков композиторов Страны Ала–Тоо, затем - художников и скульпторов.

- А дальше посмотрим, есть интересные планы! - сказал VB.KG главный редактор журнала Александр Иванов.

В этом номере "Литературного Кыргызстана" опубликована также подборка семи стихотворений апреля-мая-июня нынешнего года о коронавирусной пандемии-2020 заместителя главного редактора "ЛК" Народного поэта Кыргызстана Светланы Сусловой.

У трагической поэмы – трагический эпиграф, датированная 3 июля 1916-го стихотворная строка Марины Цветаевой об ужасах Мировой войны: "Господи - и для чего стольким простреливать грудь?"

У Сусловой тоже вопросы к Высшим силам – "Доколе бедной Золушкой в золе Нам ждать спасенья? Даже ворон ворону Не выклюет ни глаза, Ни судьбы. А люди? Вдруг закуклившись доверчиво, В дома закрылись, будто бы в гробы… Коронавирус?! Из-под дряблых век Косой зрачок, смакуя, пьет истерики, от Поднебесной шаря до Америки, Следит, как смерть шутя смывает след Невинных толп, избытком ставших издавна, Мусоля в оправдание ответ, Что в мире много званых, мало избранных".

И вообще поэзии, хорошей и разной, в номере предостаточно. Это "Стихи о любви" Анэса Зарифьяна, подборки "Старый тутовник" Евгения Колесникова, "Откровение" Кристины Убайдулланвой, "Игра без правил" Олега Астрального.

Крепкая проза представлена именами Талипа Ибраимова, Вячеслава Александрова, Александра Зеличенко, Константина Караханиди, Юлии Кулешовой.

Очерки и публицистика, литературно-культурная панорама представлены следующими именами. Султан Раев с его давним, но и сегодня актуальным интервью с Чингизом Айтматовым. Николай Труханов рассказывает о своем друге, бишкекском предпринимателе и "мелком капиталисте" Борисе Самохвалове. Дария Буржубаева – о писателе-патриоте земли кыргызской Александре Крячуне.

Еще один автор, кыргызстанец Виталий Нишанов, уже 14 лет преподает в бизнес-школе Университета штата Вашингтон. И вот публикует интереснейшие фрагменты будущей книги о своих друзьях-наставниках членкорах Нацакадемии наук КР - Эмиле Шукурове и Ароне Брудном, других замечательных интересных людях.

Совсем недалеко от Нишанова сейчас живет и работает второй заокеанский автор нынешнего номера "ЛК" – Анвар Амангулов. Он сейчас – разработчик программного обеспечения по другую сторону весьма условной американско-канадской границы - в Ванкувере, канадская Британская Колумбия. И, как он честно признается, остается "наглухо приварен к русскому языку". Хотя и английским владеет отлично.

В нынешнюю эпоху коронавируса на плечи Анвара легли еще и заботы по вынужденному домашнему обучению собственных детей.

Амангулов повествует, что его дети, как и миллионы других в Канаде, живут в необычном лингвистическом мире. Дома родители говорят с ними по-русски. В школе по большей части – французский. На улице с друзьями – английский.

Амангулов поставил себе задачу, чтобы его дети обязательно хорошо знали бы русский язык. Прежде всего – для знакомства с великой русской литературой.

Поэтому он очень радуется, когда его день вынужденно-коронавирусных домашних уроков с собственными детьми после потока английской и французской ребячьей речи вдруг завершается на русском языке.

Обо всем этом и рассказывается на страницах заключительного номера "Литературного Кыргызстана" за нынешний год.


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URL: https://www.vb.kg/392310
Теги:
Интернет, Канада, кино, литература, русский язык, США, фотография, коронавирус, Суймонкул Чокморов, Чингиз Айтматов
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