Активист: Граждане КР не должны платить за землю на кладбищах (видео)

Похороны в Кыргызстане это дорого. Речь даже не про роскошные поминки, которые принято проводить в нашей стране. Платить приходится за все, включая участок земли под захоронение. Экс-глава Бишкекского агентства ритуальных услуг Болот Карамуратов уже много лет пытается внедрить в жизнь законодательную норму, согласно которой абсолютно все участки на погостах Кыргызстана станут бесплатными.

- Официально в Бишкеке не взимают плату за землю на кладбище, однако при предоставлении того или иного места применяются коррупционные механизмы. Плата за участок земли под захоронение зависит от различных факторов - престижности участка, расположенности участка к предыдущим захоронениям близких родственников, а иногда от желания кладбищенских работников заработать "левые" деньги, - говорит он.

Торговля или даже спекуляция землей погостов сегодня возможна только потому, что в Кыргызстане нет ни одного нормативного документа, регулирующего эту сферу в современных реалиях. Есть инструкция по захоронению граждан, утвержденная Минжилкомхозом Киргизской ССР еще в далеком 1985 году. Но и с ней никто особо не знаком, кроме столичной службы Бишкекского агентства ритуальных услуг.

Между тем этот документ давно устарел и требует обновления. Причем для того, чтобы актуализировать законодательство сегодня, даже делать ничего не нужно. Соответствующий законопроект "О погребении и похоронном деле" уже давно разработан. Его внесли на рассмотрение в ЖК еще в 2011 году.

Документ проанализировали со всех сторон. Он прошел через парламентские комитеты и был одобрен ЖК во всех трех чтениях. После чего его направили на подпись главы государства.

Президент своей визы под законопроектом не поставил, вернул его на доработку, требуя уточнить источники финансирования документа. Это произошло еще в 2016 году. Так важный для каждого кыргызстанца документ потерялся.

Сейчас о законопроектке "О погребении и похоронном деле" забыли все: и депутаты, и чиновники. Болот Карамуратов надеется, что властьимущие о нем вспомнят , ведь на фоне пандемии COVID-19 и коронакризиса актуализировась проблема высоких затрат на погребение.