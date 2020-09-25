В Казахстане официально отменена смертная казнь

Казахстан официально отменил смертную казнь, пишут СМИ РК.

Как отмечается, постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров подписал Второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной казни.

- Решение о присоединении к международному протоколу озвучил Токаев в своем выступлении на общеполитических прениях 75-й юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Применение смертной казни в Казахстане было полностью приостановлено Указом Президента РК о введении соответствующего моратория в 2003 году, - говорится в сообщении.

Примечательно, что в Кыргызстане это произошло гораздо раньше. В 2007 году законом от 25 июня парламент исключил из Уголовного кодекса такой вид наказания, как смертная казнь, и заменил его пожизненным лишением свободы. Затем по новой редакции Конституции КР, принятой 21 октября 2007 года путем всенародного голосования, высшая мера наказания и вовсе была отменена.