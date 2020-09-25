Погода
$ 79.44 - 79.79
€ 92.87 - 94.12

В Казахстане официально отменена смертная казнь

71  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Казахстан официально отменил смертную казнь, пишут СМИ РК.

Как отмечается, постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров подписал Второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной казни.

- Решение о присоединении к международному протоколу озвучил Токаев в своем выступлении на общеполитических прениях 75-й юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Применение смертной казни в Казахстане было полностью приостановлено Указом Президента РК о введении соответствующего моратория в 2003 году, - говорится в сообщении.

Примечательно, что в Кыргызстане это произошло гораздо раньше. В 2007 году законом от 25 июня парламент исключил из Уголовного кодекса такой вид наказания, как смертная казнь, и заменил его пожизненным лишением свободы. Затем по новой редакции Конституции КР, принятой 21 октября 2007 года путем всенародного голосования, высшая мера наказания и вовсе была отменена.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/392315
Теги:
Казахстан, смертная казнь, Кыргызстан, ООН
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  