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Техничка случайно победила на местных выборах в России

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- Екатерина Улитина
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В России на выборах главы администрации небольшого села под Костромой победила уборщица Марина Удгодская. Об этом сообщают российские СМИ.

В интервью журналистам она рассказала, что на прошедших выборах была техническим кандидатом. В селе проживает всего 400 человек и кроме действующего главы села никто не захотел выдвинуть свою кандидатуру. Чтобы выборы не сорвались, 35-летней Марине Удгодской было предложено подать документы и зарегистрироваться в качестве кандидата.

По результатам подсчета голосов оказалось, что за нее проголосовали почти вдвое больше сельчан, чем за ее оппонента. Теперь она должна вступить в должность, либо отказаться от кресла главы села. Правда в этом случае она обязана оплатить проведение новых выборов.

Российские СМИ отмечают, что это не первый подобный случай в Костромской области. Ранее победу на выборах в другом селе одержал водитель автобуса, а в прошлом году там всерьез обсуждался вопрос выдвинуть кота в качестве кандидата от Костромской области в Госдуму.


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URL: https://www.vb.kg/392317
Теги:
выборы, Россия, #Выборы2020
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