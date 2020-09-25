Куба может стать наблюдателем при ЕАЭС

Решение о предоставлении Кубе статуса государства-наблюдателя при ЕАЭС может быть принято до конца 2020 года, передают СМИ.

24 сентября Евразийскую экономическую комиссию с официальным визитом посетила делегация Республики Куба во главе с заместителем Премьер-министра Рикардо Кабрисасом Руисом. В штаб-квартире ЕЭК прошли совместные консультации ЕЭК, государств ЕАЭС и Республики Куба, по уточнению отдельных аспектов предоставления стране статуса государства – наблюдателя при ЕАЭС. Здесь же состоялись встречи кубинской делегации с Председателем Коллегии ЕЭК Михаилом Мясниковичем и министром по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергеем Глазьевым.

Ранее о желании Кубы получить статус государства – наблюдателя при ЕАЭС был проинформирован Высший Евразийский экономический совет. Главы государств поручили провести совместные консультации с республикой для уточнения технических вопросов и дальнейших перспектив сотрудничества.

Во время совместных консультаций в штаб-квартире ЕЭК заместители министров иностранных дел стран Союза заявили о безусловной поддержке инициативы кубинской стороны. Как отметил Сергей Глазьев, страны Союза уже взаимодействуют с Кубой в рамках меморандума, заключенного в 2018 году. Но есть большое взаимное желание наращивать сотрудничество.

"Статус государства-наблюдателя позволит Кубе интенсифицировать взаимодействие со странами ЕАЭС. Приоритетными отраслями для сотрудничества может быть промышленность, здравоохранение, энергетика, транспорт, агропромышленный комплекс", – подчеркнул Сергей Глазьев.

Председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович: "Думаю, что уже в текущем году Высший Евразийский экономический совет примет решение. Комиссия со своей стороны выполнила все необходимые процедуры для того, чтобы внести этот вопрос на рассмотрение президентам наших государств".

"К сожалению, пока объемы взаимной торговли ЕАЭС с Кубой невысоки. Самым лучшим был 2018 год – около 420 млн. долл. В первую очередь, это связано с тем, что товарооборот осуществляется в основном с Российской Федерацией (95% от общего объема). Наши возможности значительно больше", – сказал Председатель Коллегии ЕЭК.

Он добавил, что Комиссия будет мотивировать страны Союза увеличивать товарооборот, и выразил надежду на активизацию этой работы со стороны Кубы.

В свою очередь Рикардо Кабрисас Руис заявил о готовности республики следовать положениям Договора о ЕАЭС о статусе государства-наблюдателя. Он отметил, что Куба готова определить своего постоянного представителя в органах ЕАЭС, а язык не является для кубинской стороны барьером.

"Вся работа должна быть направлена на благо наших народов. Ни язык, ни расстояние не могут являться препятствием для развития наших отношений. Между нами есть один общий язык - это солидарность, кооперация и взаимодополняемость всех наших стран", – отметил Рикардо Кабрисас Руис.

Статус государства-наблюдателя при ЕАЭС дает стране возможность присутствовать по приглашению на заседаниях органов ЕАЭС без права участия в принятии решений, а также получать принимаемые органами документы, не содержащие конфиденциальные информацию. На данный момент таким статусом обладает Республика Молдова.

Основу экспорта стран ЕАЭС на Кубу составляют машины и оборудование, преимущественно грузовые автомобили и железнодорожные локомотивы, минеральные продукты, продовольственные товары, преимущественно масло соевое. Из Кубы импортируются главным образом продовольственные товары, преимущественно сахар, ракообразные, крепкие спиртные напитки, кофе, табачные изделия.