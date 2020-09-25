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Мэрия Бишкека: "Глобус" и "Фрунзе" представляют угрозу жизни горожан

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- Оксана Гут
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"Глобус" и "Фрунзе" представляют угрозу жизни горожан. Такое заявление сделала мэрия Бишкека.

Накануне сотрудники Первомайского акимиата совместно с сотрудниками РУВД и ЦГСЭН нагрянули с инспекцией в крупные торговые дома сети "Глобус" и "Фрунзе". Как сообщает пресс-служба муниципалитета, был выявлен ряд нарушений: не организованы входные фильтры, отсутствовали дезинфекционные коврики, не измерялась температура и руки не обрабатывались антисептиком.

"Более того, большинство покупателей находились в торговых залах без масок, этим пренебрегали и отдельные кассиры", - говорится в сообщении.

Санитарными врачами ЦГСЭН составлен административные протоколы в отношении администрации маркетов "Глобус" и "Фрунзе" ст.293 Кодекса КР "О нарушениях" с наложением штрафа второй категории.

Санитарные рейды продолжаются и проходят ежедневно.

"Дорогие работодатели! Мэрия города Бишкек убедительно просит вас обеспечить безопасность горожан в своих организациях, оснастите помещения средствами защиты, сохраняйте масочный режим на рабочем месте. Ведь и вам нужны здоровые покупатели", - обратились к бизнесменам в муниципалитете.


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URL: https://www.vb.kg/392335
Теги:
мэрия, санитария, штраф, безопасность, Бишкек, Кыргызстан, коронавирус, карантин
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Комментарии
Акын
25.09.2020, 14:40

Зеленстрой ходит кучками и никаких масок, также и теплосети. Почему их не штрафуют?

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