Сугробы и метель. На востоке Казахстана выпало рекордное количество снега

В горах Восточно-Казахстанской области ночью выпал снег, сообщает zakon.kz.

По информации, 25 сентября в окрестностях Риддера "была метель".

Накануне в ДЧС объявили штормовое предупреждение, согласно которому 25 сентября в ВКО ожидался туман и сильный ветер.

- Первый снег в горах горняцкого городка прошел еще 9 сентября. Также по информации очевидцев в соцсетях, 25 сентября "зима пришла" и в Курчумский район, - пишет казахстанское СМИ.

По некоторым данным, высота снежного покрова достигла 12 сантиметров, в отдельных районах образовались сугробы.