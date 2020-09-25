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Сугробы и метель. На востоке Казахстана выпало рекордное количество снега

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- Виктория Гунгер
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В горах Восточно-Казахстанской области ночью выпал снег, сообщает zakon.kz.

По информации, 25 сентября в окрестностях Риддера "была метель".

Накануне в ДЧС объявили штормовое предупреждение, согласно которому 25 сентября в ВКО ожидался туман и сильный ветер.

- Первый снег в горах горняцкого городка прошел еще 9 сентября. Также по информации очевидцев в соцсетях, 25 сентября "зима пришла" и в Курчумский район, - пишет казахстанское СМИ.

По некоторым данным, высота снежного покрова достигла 12 сантиметров, в отдельных районах образовались сугробы.


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URL: https://www.vb.kg/392338
Теги:
Казахстан, погода, штормовое предупреждение, Кыргызстан, прогноз погоды
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