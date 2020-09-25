В Подмосковье подросток-кыргызстанец попал в ДТП

Выяснением обстоятельств ДТП, в которое попал в Подмосковье несовершеннолетний кыргызстанец, занялись в посольстве КР в РФ. После появления в соцсетях сообщения об этом случае в дипмиссию поступают обращения по вопросу текущего состояния ребенка, который был сбит машиной.

Как сообщили в посольстве, юрист его консульского отдела уже побывал в Управлении МВД России по городу Одинцово Московской области, где встретился с участковым оперуполномоченным. Тот проинформировал, что заявление отца пострадавшего Ф.Э., 2016 года рождения, официально зарегистрировано в отделе полиции. И уже начата проверка по этому факту.

"В настоящее время состояние ребенка удовлетворительное, он находится дома. В ходе беседы родители сообщили, что после ДТП отец мальчика доставил его в Одинцовскую центральную районную больницу. Здесь было установлено получение ребенком сотрясения головного мозга, ушиба мягких тканей в лобной области головы. На следующий день родители повторно вызвали скорую помощь, после чего ребенок был госпитализирован на 5 суток", - рассказали в посольстве.

Дипмиссией также направлены письма в Службу собственной безопасности УМВД по Одинцово и городскую прокуратуру для проведения тщательной проверки обстоятельств ДТП и принятия мер прокурорского реагирования.

Вопрос взят послом КР в РФ на особый контроль.