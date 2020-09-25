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36 видов регистрационных услуг будет предоставлять новый ЦОН в Сузаке

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- Оксана Гут
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В рамках развития регионов и цифровизации страны Государственная регистрационная служба запустила в Сузакском районе Джалал-Абадской области новый Центр обслуживания населения. Об этом сообщает пресс-служба ГРС.

ЦОН отвечает современному формату и полностью автоматизирован. Площадь ЦОНа – 500 кв. метров. Предусмотрены справочная, зал ожидания, созданы условия и для ЛОВЗ, кондиционировании и видеонаблюдение. ЦОН оснащен необходимыми указателями и информационными стендами по прейскурантам и перечням документов. Кроме того, предусмотрены парковочные места для автомобилей.

В ЦОНе размещены отдел паспортизации и регистрации населения, отдел ЗАГС, а также касса банка, нотариус, услуги фото и ксерокопирования. Заявители могут собрать все необходимые документы, не выходя из здания ЦОНа.

Жителям Сузакского района Джалал-Абадской области с численностью свыше 300 тысяч человек будут предоставляться 36 видов регистрационных услуг.

Ранее прием граждан по линии паспортизации и ЗАГС осуществлялся в разных зданиях, касса банка и нотариус располагались также в других частях города, что создавало неудобства гражданам.

Теперь жители Сузаксого района смогут получить широкий спектр государственных услуг в кратчайшие сроки по принципу "единого окна": оформить паспорт, получить ПИН, сдать документы на пособие "балага суйунчу", получить услуги по линии ЗАГСа.

В церемонии открытия ЦОНа приняли участие председатель ГРС Акын Мамбеталиев, губернатор Джалал-Абадской области Нурболот Мирзахмедов, аким Сузакского района Эрмекбай Омошев, глава айыл окмоту Таалайбек Халилов, директор ГП "Инфоком" Рыскулбек Осмоналиев, а также жители района.


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URL: https://www.vb.kg/392343
Теги:
ГРС, загс, ЦОН, Джалал-Абадская область, Сузакский район, Кыргызстан
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