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Никитенко: Лишить человека свободы слова - тоже что вынуть сердце

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- Светлана Лаптева
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Вчера в Бишкеке представители политических партий и журналисты подписали Договор о свободе слова. Документ был представлен общественными объединениями "Журналисты", "Независимый союз журналистов Кыргызской Республики", а также другими общественными организациями.

Как полагают инициаторы акции, совместными усилиями медиасектор может внести свой вклад в укрепление свободы слова, независимость СМИ и интернета в Кыргызстане.

Высказали по этому поводу свое мнение и сами представители партий, в частности, насколько важен этот договор для общественности. По словам депутата Натальи Никитенко, к которой редакция VB.KG обратилась за комментариями, лишить человека свободы слова - тоже что вынуть сердце.

- Мы считаем, что подписание меморандума всеми партиями - это подтверждение того, что для нас это не пустой звук, - сказала она.

Экс-советник премьер-министра Гульнура Торалиева убеждена, что совместное намерение бороться за свободу слова очень важно закрепить на бумаге.

- Как для человека, который долгие годы занимается медиа-сферой, все пункты договора понятны. Это и отстаивание прав и прозрачность социального пакета.. И если будет такой договор такие Законы, как о манипулировании информации не пройдут, - сказала она VB.KG.

Внештатный журналист Central Asian Bureau for Analytical Reporting Инна Аксенова на собственном опыте убедилась, насколько сложно в Кыргызстане добиться от госорганов информацию.

- Начнем с того, что я сама журналист и мы часто сталкиваемся с тем, что нам не предоставляем информацию. Приходится за ней бегать, уговаривать кого-то, просить, потом ждать 2 недели, а иной раз и больше. Это очень напрягает и еще я столкнулось с тем, что на меня тоже подавали в суд. Это я к тому, что знаю, с какими проблемами сталкиваются журналисты, - отметила она.


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URL: https://www.vb.kg/392345
Теги:
выборы, соглашение, Жогорку Кенеш, Наталья Никитенко, СМИ
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