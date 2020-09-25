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Сооронбай Жээнбеков посетит с рабочим визитом Россию и Венгрию

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- Бакыт Басарбек
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 25 сентября, провел онлайн-совещание с министром иностранных дел Кыргызской Республики Чынгызом Айдарбековым. Об этом сообщает пресс-служба глава государства.

Министр проинформировал о подготовке к предстоящим рабочему визиту Главы государства в Российскую Федерацию и официальному визиту в Венгрию.

Президент Сооронбай Жээнбеков с рабочим визитом посетит Россию в понедельник, 28 сентября. В рамках визита будут проведены двусторонние переговоры с Президентом России Владимиром Путиным.

По завершению рабочего визита в Россию, Глава государства 28–29 сентября с официальным визитом посетит Венгрию. Договоренность о данном ответном визите была достигнута в ходе официального визита Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Кыргызскую Республику в сентябре 2018 года. Во время визита он был гостем церемонии открытия III Всемирных игр кочевников и принял участие в саммите глав государств Совета сотрудничества тюркоязычных государств в качестве наблюдателя.

В рамках визита Президент Сооронбай Жээнбеков проведет встречу с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, на которой будут обсуждены текущее состояние и перспективы кыргызско-венгерского двустороннего сотрудничества.

По итогам встречи будет подписан ряд двусторонних соглашений. Также ожидаются встречи с Президентом Венгрии Яношем Адером и спикером Национального собрания Ласло Кёвером.

Кроме этого, министр рассказал о ходе подготовки за рубежом на территории дипломатических представительств и консульских учреждений страны избирательных участков к предстоящим 4 октября парламентским выборам.

По его данным, количество зарубежных участковых избирательных комиссий увеличено до 45, тогда как в 2017 году их было 37.

Глава государства особо подчеркнул важность усиления готовности избирательных участков за рубежом и создания в них всех необходимых санитарных условий для обеспечения максимально безопасного процесса голосования соотечественников.

Вместе с этим, Президент Сооронбай Жээнбеков обратил внимание на важность усиления работы со стороны МИД по возобновлению международного авиасообщения с зарубежными странами.


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URL: https://www.vb.kg/392347
Теги:
визит, Россия, Венгрия, Сооронбай Жээнбеков
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