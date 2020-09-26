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Хирург Нацгоспиталя провел уникальную операцию ребенку

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- Нина Ничипорова
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Хирург отделения пластической и реконструктивной хирургии Национального госпиталя Акбар Жороев провел уникальную операцию, восстановив сорванный собакой скальп полуторагодовалой девочке.

Сейчас на головке малышки начали отрастать волосы, восстановилась чувствительность кожи в этом месте. Что еще раз подтверждает: операция была проведена идеально.

- Ребенка привезли из Токмака в детскую больницу скорой медицинской помощи, куда экстренно вызвали меня. Собака до кости черепа прокусила мягкие ткани головы моей маленькой пациентки в височной области и сорвала скальп. Рана была почти на полголовы - 10 на 12 сантиметров, - говорит Акбар. - Девочка поступила в шоковом состоянии. Честно сказать, и нам с коллегами было не по себе от увиденного.

Но у хирургов в силу их профессии эмоции спрятаны где–то в глубине души, тем более в таких экстренных и редчайших случаях, как этот. Жизнь девочки висела на волоске и зависела только от быстрой реакции и от профессионализма Акбара Жороева. И он принял решение - пришить сорванный скальп. Пересадка кожи с других участков тела для малышки была бы слишком травматична. О косметических результатах после такой операции, если даже кожа приживется, и думать было нечего. Волосы никогда бы не выросли на этом участке. Коллеги Жороева в своей практике никогда не сталкивались с подобным случаем, но тоже предположили, что лучше попробовать восстановить сорванный в месте укуса скальп.

Как на грех, оказалось, что родители, будучи в состоянии сильного стресса, оставили дома этот кусочек кожи с дочкиной головы. Как позже сказала мне Ай– Сулуу, мать малышки, им и в голову не пришло, что его можно пришить. Пришлось обратно мчаться в Токмак.

А время, в течение которого еще можно пришить кожу, чтобы не произошло отторжения, неумолимо уходило. По словам Акбара Маматовича, ткани после такой травмы быстро отмирают. Нельзя было сбрасывать со счетов и инфекционный процесс: рано–то открытая. Могло начаться заражение. В общем, времени было в обрез.

Наверное, отцу девочки после этого случая впору принимать участие в международном авторалли. Путь от Бишкека до Токмака и обратно он преодолел раза в два быстрее обычного.

- Честно сказать, идя в операционную, я не был уверен в стопроцентном успехе. Но мы очень старались. Три часа миллиметр за миллиметром мы с моим ассистентом восстанавливали скальп. Осознавали, что только от нас зависит жизнь девочки, - признается молодой еще микрохирург.

И могу добавить, перспективный. Акбар Маматович - один из талантливых учеников покойного профессора Мусы Матеева. Микрохирург, как мне сказали в отделении, не боится брать ответственность на себя в каждом конкретном случае, во время любой операции и делает все возможное, что позволяет сегодняшняя медицина, чтобы помочь больному. Благодаря ему ребенок с оторванной стопой после аварии теперь бегает. Он сохранил пятилетней девчушке и руку, которая попала в электромясорубку, хотя речь шла уже о полной ампутации.

Он победил и на этот раз. Фаризат, по словам Ай–Сулуу, растет жизнерадостным, здоровым ребенком и, похоже, забыла о происшедшем с ней. Хотя собак теперь боится.

- А вот мы не можем забыть, хотя уже немало времени прошло с того страшного дня. Сколько горя мы пережили тогда - на весь век хватит, - говорит Ай–Сулуу и просит поблагодарить доктора Жороева, спасшего их дочку. - Мы с мужем поехали на рынок за продуктами, а Фаризат с мамой вышли во двор дома. Мама дала нашей собаке поесть, а сама зашла на минутку в дом за одеждой, чтобы дочку потеплее одеть. В этот момент все и произошло - собака бросилась на девочку.

Как рассказала Ай–Суулу, дочка вроде подразнила собаку, и пес, который, кстати, был привязан, не стерпел такого отношения к себе...

- Когда мы примчались с рынка и увидели леденящую кровь картину: на голове дочки - огромная дыра, я от страха чуть с ума не сошла. Мы поехали в Токмакскую больницу, там сказали, чтобы срочно везли Фаризат в детскую больницу скорой медицинской помощи в Бишкеке. А там уже вызвали Акбара Маматовича и его ассистента, - вспоминает Ай–Суулу и добавляет, что до сих пор не может без слез вспоминать пережитое.

- А сейчас наша Фаризат растет, радует нас и такая же любопытная непоседа. И глядя на дочку, не могу забыть и никогда не забуду, что сделал для нас Акбар Маматович, - говорит счастливая мамочка, прижимая дочку к себе.


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URL: https://www.vb.kg/392355
Теги:
операция, хирургия, Бишкек, Кыргызстан
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