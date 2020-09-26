"Автобус милосердия" снова в пути

В первый рейс после пятимесячного перерыва выехал "Автобус милосердия" Бишкекской епархии. Сестры милосердия трижды в неделю привозят горячий обед, лекарства и теплую одежду бездомным. Многие из них тяжело перенесли COVID–19 и нуждаются во врачебной помощи.

- За шесть лет работы наш "Автобус милосердия" не пропустил ни одного рейса. Но в середине марта проект был временно приостановлен, - говорит сотрудник социального отдела Бишкекской епархии Ирина Гулова. - В Кыргызстане ввели режим чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавирусной инфекции и запретили собирать людей в группы. Бездомные остались без единственной доступной им медицинской и социальной помощи. Выжить удалось не всем.

Черный список озвучила Балжан - ветеран бишкекских трущоб. Уже много лет она обитает в теплотрассах и знает все новости этого непростого "подземного" мира.

- Умерла молодая женщина Махабат, у которой в прошлом году родился ребенок. И Таалай... Хромой Яша и его родители. Еще двое, не помню, как зовут, - загибает пальцы бездомная. - В больницу нас не брали, даже на порог не пускали. Вот и умирали люди в подворотнях, по нескольку дней там лежали, всем было не до них.

Выжившие в это время жадно хлебали горячий мясной суп, пили сладкий чай с бутербродами. Медицинская помощь людям без определенного места жительства нужна сейчас не меньше, чем еда и теплая одежда.

- Смотрите, у меня полные ботинки червей, - бездомный Ринат нажал клюкой на носки старых кроссовок - она провалилась, словно внутри обуви была пустота. - Боюсь снимать, потом не надену. У меня гангрена, наверное, пальцев не чувствую, боли нет. В больницу не хочу, пусть это скорее все закончится.

Оказывать медицинскую помощь бездомным помогают волонтеры Красного полумесяца. Студенты и аспиранты медицинских вузов ездят в "Автобусе милосердия" вместе с сестрами милосердия. Медикаменты и перевязочные материалы для бездомных жертвуют вместе православные и мусульмане.

Во время рейсов "Автобуса милосердия" помощь получают и малоимущие, одинокие пенсионеры, стоящие на учете в социальном отделе Бишкекской епархии. Им привозят запас продуктов и молоко на три дня.

Всего в год сотрудники "Автобуса милосердия" раздают около десяти тысяч порций горячих обедов, а также оказывают регулярную медико–социальную помощь почти ста людям без определенного места жительства.

Для этого срочно требуются:

мясо для приготовления горячего супа;

бинты для перевязок;

теплые носки, варежки и шапки.

Передать помощь можно в социальный отдел епархии, он работает без выходных с 9.00 до 17.00.

Адрес: проспект Жибек–Жолу, 497 (пересекает улица Тоголока Молдо). Телефон для связи: 0 (550) 82–48–24 (руководитель отдела Елена Иванова).