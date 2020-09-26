Жээнбеков: Причиной двух народных волнений в нашей стране стали выборы

Основной причиной двух народных волнений в нашей стране стали выборы. Об этом в интервью "Биринчи радио" заявил президент КР Сооронбай Жээнбеков.

По его словам, в первую очередь, эти события должны стать большим уроком для нас - властей.

"Поэтому в проведении открытых, справедливых и прозрачных выборов больше всех заинтересован я, как Президент. И в этих целях мы принимаем все необходимые меры с соответствующими органами в соответствии с законодательством.

Под особым контролем правоохранительные органы ведут работу по сохранению спокойствия в обществе, предотвращению провокаций во время выборов.

Проведение справедливых выборов, не навредив мирной жизни кыргызстанцев, является моей главной президентской задачей. Уверен, что каждый кыргызстанец меня поддержит. Для каждого из нас интересы страны превыше всего. Развитие Кыргызстана, спокойствие общества в руках каждого из нас. Ни одна сила не имеет права проводить какие-либо эксперименты в нашей стране, и мы этого не допустим.

Работа Центральной избирательной комиссии, республиканского штаба Правительства и правоохранительных органов должна вестись в усиленном режиме. Очень важно своевременно информировать общественность. Иначе всякие разговоры и домыслы, как Вы говорите, запутают общественность. Поэтому нам необходимо предоставлять информацию регулярно и своевременно.

Если каждый из нас будет выполнять свои обязанности и придерживаться верховенства закона, выборы будут мирными.

Пользуясь случаем, хочу обратить внимание моих соотечественников на ситуацию, связанную с коронавирусом. В преддверии выборов и партии, и Правительство, конечно, заняты этим политическим процессом.

Однако нельзя забывать о санитарно-эпидемиологических нормах. К сожалению, количество случаев заражения начало увеличиваться. Соседние и зарубежные страны ужесточают правила и нормы. И мы должны помнить об основных правилах, таких как ношение масок, соблюдение социальной дистанции и недопущение посещения мест массового скопления.

Как я уже говорил, партии, к сожалению, проводят агитацию с привлечением большого количества людей. Республиканский штаб Правительства, Центральная избирательная комиссия не должны закрывать глаза на такие случаи. Считаю необходимым вовремя обращать внимание на такие явления и предупреждать их.

Призываю каждого гражданина принять меры для обеспечения своей защиты. "Береженного Бог бережет", и каждый из нас в первую очередь несет ответственность за себя, своих детей, семьи и своих родственников. Если каждый из нас защитит себя, то мы сможем защитить и своих близких. Поэтому мы не должны оставаться к этому равнодушными, а брать на себя ответственность.