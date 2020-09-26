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Будет ли введен карантин после выборов? Ответ президента

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- Бакыт Басарбек
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Президент КР Сооронбай Жээнбеков в интервью "Биринчи радио" ответил на вопрос журналиста, будет ли введен карантин после выборов.

"Вводить карантин легко, просто все закрыть, остановить все движение. Но это не решение проблемы. Как знаете, в марте–апреле вводили карантин, чтобы привить культуру соблюдения санитарных правил - это дало свои результаты.

Однако после снятия карантина, люди начали игнорировать санитарные нормы и не соблюдали социальную дистанцию, отнеслись равнодушно к призывам о соблюдении санитарных норм. Поверили словам некоторых политиков, что нет никакой болезни.

В результате, июнь–июль у нас выдался тяжелым, больницы и врачи не успевали оказывать медицинскую помощь людям, и мы все были свидетелями этих трудностей.

Поэтому каждый из нас должен нести ответственность, не надеясь на карантин, каждый должен научиться соблюдать необходимые нормы и быть ответственным. Только тогда сохранится карантинный режим, - сказал он.


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URL: https://www.vb.kg/392361
Теги:
выборы, карантин, Сооронбай Жээнбеков
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