Жээнбеков: Я хочу, чтобы в парламент прошли 5-6 партий

Президент КР Сооронбай Жээнбеков в интервью "Биринчи радио" поделился своим мнением, каким бы он хотел видеть парламент в Кыргызстане.

"В странах с устоявшейся партийной системой, которые много лет назад встали на путь парламентской демократии, как Вы сказали, открыто заявляют том, что они - правящая партия, открыто борются за власть. Берут на себя ответственность за развитие страны.

Думаю, постепенно, с развитием партийной системы, когда у партий будет четкая программа, лидеры и члены партий станут сильнее, и мы достигнем этого опыта. Этим самым я хочу сказать, что в международной практике нет ничего плохого в понятии правящей партии. Ведь невозможно продвигать проекты по развитию страны без поддержки парламента. Следовательно, это правильное понятие.

А в нашей стране, к сожалению, заявления от тех лиц, которые лояльны к власти, в обществе, в большинстве случаев, воспринимаются негативно. Поэтому мы должны работать над тем, чтобы вернуть доверие к власти. Конечно, на это потребуются годы, много труда.

А пока, в нынешней ситуации что могу сказать? В каждой партии есть сильные представители, мыслящие с позиции государственника. Такова природа парламента. Критикуют, некоторые поддаются популизму. Но, когда возникает важный вопрос для жизни государства и народа, как показывает практика, многие проявляют подход государственника. Начинают объединяться.

Надеюсь, что и в следующем парламенте будет так же. Потому что все они наши сыновья и дочери. Спорить не о чем. Уверен, что у нас будет много депутатов-государственников.

С моей стороны было бы неправильно как-то называть партии, это была бы открытая агитация. Но я хочу, чтобы в парламент прошли 5-6 партий. Это нужно для страны, для стабильности. По этой причине я поддержал 7-процентный порог вместо 9-процентного - чем больше партий придут в парламент, тем лучше для страны.

Теперь, как проголосуют наши граждане, таков будет результат. Мы в свою очередь обеспечим проведение прозрачных и справедливых выборов", - заверил глава государства.