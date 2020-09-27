Погода
$ 79.65 - 79.85
€ 92.67 - 93.35

В Бишкеке ряд партий устроили митинг. Требуют снять с выборов "Биримдик"

346  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке на площади Ала-Тоо проходит митинг за независимость Кыргызстана. Участники собрания отмечают необходимость сохранения суверенитета как главной ценности народа и государства.

В акции участвуют порядка сотни человек. Организаторы заявляют, что свою позицию пришли выразить пользователи соцсетей в ответ на опубликованное выступление лидера партии "Биримдик" Марата Аманкулова. Видео было снято несколько месяцев назад на встрече с депутатами Госдумы. Пользователей возмутила фраза "30 лет мы были независимыми, пора возвращаться". В партии заявили, что эта фраза была вырвана из контекста и речь шла об углублении культурных связей на Евразийском пространстве

Часть участников митинга пришли с флагами политических партий. Представитель партии "Чон Казат" Бекжан Рысмендеев в комментарии vb.kg рассказал, что для участия в митинге объединились представители нескольких оппозиционных партий.

- Мы планируем направить письмо в ГКНБ для проведения лингвистического анализа слов Марата Аманкулова. Кроме того, мы намерены обратиться в ЦИК с требованием снять "Биримдик" с выборов, - сказал Рысмендеев.

Отметим, выборы в Жогорку Кенеш состоятся ровно через неделю, 4 октября. Аналитики называют партию "Биримдик" одним из лидеров предвыборной гонки.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/392370
Теги:
Марат Аманкулов, митинг, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  