В Бишкеке ряд партий устроили митинг. Требуют снять с выборов "Биримдик"

В Бишкеке на площади Ала-Тоо проходит митинг за независимость Кыргызстана. Участники собрания отмечают необходимость сохранения суверенитета как главной ценности народа и государства.

В акции участвуют порядка сотни человек. Организаторы заявляют, что свою позицию пришли выразить пользователи соцсетей в ответ на опубликованное выступление лидера партии "Биримдик" Марата Аманкулова. Видео было снято несколько месяцев назад на встрече с депутатами Госдумы. Пользователей возмутила фраза "30 лет мы были независимыми, пора возвращаться". В партии заявили, что эта фраза была вырвана из контекста и речь шла об углублении культурных связей на Евразийском пространстве

Часть участников митинга пришли с флагами политических партий. Представитель партии "Чон Казат" Бекжан Рысмендеев в комментарии vb.kg рассказал, что для участия в митинге объединились представители нескольких оппозиционных партий.

- Мы планируем направить письмо в ГКНБ для проведения лингвистического анализа слов Марата Аманкулова. Кроме того, мы намерены обратиться в ЦИК с требованием снять "Биримдик" с выборов, - сказал Рысмендеев.

Отметим, выборы в Жогорку Кенеш состоятся ровно через неделю, 4 октября. Аналитики называют партию "Биримдик" одним из лидеров предвыборной гонки.