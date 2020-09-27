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Обрушение моста в Ступино: в больницу доставлены 30 кыргызстанцев

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- Бакыт Басарбек
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В результате обрушения надземного перехода на логистическом предприятии "ФМ Сидорово" в Ступинском районе Подмосковья сегодня, 27 сентября, пострадали 49 граждан Кыргызстана.

По данным пресс-службы Госслужбы миграции КР, двое кыргызстанцев в тяжелом состоянии. Погибших нет.

"По происшествию в Ступинском районе Московской области с участием граждан КР дополнительно сообщаем, что в период пребывания в г. Москва заместителя Председателя Госслужбы миграции КР С.Н. Токтоболотова проведена встреча с директором по подбору персонала и коммуникации логистического предприятия "ФМ Сидорово" Шиповаловой М. По итогам переговоров была достигнута договоренность о том, что будет оказана медицинская помощь в полном объеме всем пострадавшим, также намерены выплатить месячную заработную плату всем гражданам КР, присутствовавшим в происшествии. Вместе с тем, сотрудником Представительства в целях получения информации о состоянии пострадавших граждан Кыргызстана и оказания содействия в оформлении соответствующих документов проведены переговоры с главврачом Ступинской центральной клинической больницы. В указанную больницу скорой помощью доставлены около 30 человек, 2 из них находятся в тяжелом состоянии, перелом оснований черепа. Их вывезут сан авиацией в г. Раменское и Солнечногорск", - сообщает ведомство.


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URL: https://www.vb.kg/392373
Теги:
миграция, мост, Москва, больница
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