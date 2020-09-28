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В Сочи встретятся президенты Кыргызстана и России

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- Евгений Денисенко
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Сегодня, 28 сентября, в Сочи состоится встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Кыргызской Республики Сооронбаем Жээнбековым Глава Кыргызстана, как сообщили в пресс-службе Кремля, посетит Россию с рабочим визитом.

Отмечается, что планируется рассмотрение лидерами двух стран актуальных вопросов дальнейшего развития российско-кыргызского стратегического партнерства и союзничества. Особое внимание предусматривается уделить сотрудничеству в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также перспективам углубления интеграционных связей на евразийском пространстве.


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URL: https://www.vb.kg/392375
Теги:
визит, Россия, Владимир Путин, Сооронбай Жээнбеков
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