В Сочи встретятся президенты Кыргызстана и России

Сегодня, 28 сентября, в Сочи состоится встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Кыргызской Республики Сооронбаем Жээнбековым Глава Кыргызстана, как сообщили в пресс-службе Кремля, посетит Россию с рабочим визитом.

Отмечается, что планируется рассмотрение лидерами двух стран актуальных вопросов дальнейшего развития российско-кыргызского стратегического партнерства и союзничества. Особое внимание предусматривается уделить сотрудничеству в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также перспективам углубления интеграционных связей на евразийском пространстве.