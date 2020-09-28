Туманные перспективы электромобилей в Кыргызстане

В прошлом году их насчитывалось чуть больше 20, а в 2020–м эта цифра выросла до 50, но все равно это намного меньше, чем в таких странах, как Россия или Казахстан.

Для стимулирования использования электромобилей правительство обнулило таможенные ставки на ввоз автомобилей с электрическим двигателем, но без развития инфраструктуры перспективы отказа от бензиновых и дизельных машин туманны.

Правительство Кыргызстана приступило к стимулированию использования электромобилей. Увеличить количество этого вида транспорта на дорогах планируется с помощью преференций. С 2019 года в стране обнулена ставка на ввоз автомобилей с электрическим двигателем. Желающим ездить на подобных машинах надо будет заплатить лишь за их покупку и доставку.

Кроме того, правительство вводит стимулирующие ставки таможенных пошлин и налогов на автотранспортные средства с гибридными двигателями от $0.5 до $0.6 за см3. Учитывая проблему экологии в Бишкеке и увеличивающееся количество выбросов вредных газов в атмосферу, такая инициатива как никогда кстати.

Тем не менее электрические автомобили не всем по карману и остаются нишевым продуктом. Средняя стоимость варьируется от $15 до $50 тысяч. Но кыргызских потребителей наряду с высокой ценой волнует и удобство. Точнее его отсутствие. В Бишкеке при езде по городу еще можно подзарядиться, а как это делать в дальних поездках?

Не говоря уже про ремонт машины в случае поломки. Ни один автомеханик не возьмется за электромобиль. В Кыргызстане нет даже нужных запчастей, а ждать придется не меньше месяца, пока доставят одну деталь. Для сравнения, за ту же стоимость можно приобрести "статусную" машину, только на бензиновом двигателе.

В зимнее время температура воздуха в Кыргызстане держится на минусовой отметке. Аккумуляторы на литий–ионной основе при температуре от нуля и ниже градусов существенно теряют заряд. Электромобилям придется 20–25% энергии тратить только на подогрев самого себя. К тому же не решен вопрос утилизации этих аккумуляторов.

Но проблема не только в инфраструктре. Те пять десятков электромобилей, которые сегодня есть в Кыргызстане, пока не ощутимы для электросетей. Но при значительном увеличении их количества распределительные сети страны просто не выдержат.

Мы не являемся энергоизбыточным государством, которое может себе позволить электромобили. С 2014 года Кыргызстан является энергодефицитной республикой. Это значит, что мы вынуждены импортировать электроэнергию из соседних стран. Бывают периоды, когда мы можем обходиться без посторонней помощи и даже немного экспортировать, но такие периоды коротки.

У нас нет аналогов бензиновым АЗС, где можно бы было подзарядить электромобили. Конечно, можно делать это в домашних условиях, поставив зарядное устройство на ночь. При небольших количествах пользователей сеть, быть может, еще выдержит, но не при массовости. Учитывая, как загружены наши распределительные сети, не говоря уже об их изношенности.

Если быть реалистом, то, даже учитывая все плюсы электромобилей, вряд ли кыргызстанцы в ближайшем будущем массово пересядут на экологичный транспорт.

Автор: Леонид Владимиров